Із 15 травня Туреччина стане для українців дешевшою?

Нові правила дозволять мандрівникам економити від 700 грн на людину

Туреччина скасує вимогу щодо ПЛР-тестів для авіапасажирів з України з 15 травня. Про це повідомляє видання Avianews.com з посиланням на інформацію від турецьких авіаперевізників.

За даними турецьких авіакомпаній Turkish Airlines і Pegasus Airlines, вимоги щодо ПЛР-тестів, окрім мандрівників з України, також знімуть з авіапасажирів, які вилітають з Гонконгу, Китаю, Тайваню, В'єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Таїланду, Південної Кореї, Ізраїлю, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Зазначимо, що ціна за один ПЛР-тест у Києві стартує від 700 грн. При цьому часто, щоб зробити цей аналіз, треба вистояти чималу чергу кілька годин. Терміновий ПЛР-тест чи виклик лаборанта на дім обійдеться від 1500 грн.

Влада залишила в силі правило, яке вимагає від пасажирів заповнити спеціальну форму перед вильотом до Туреччини. У ній необхідно вказати свої паспортні дані, рейс і місце проживання в Туреччині.

Після заповнення даних система генерує Hes-код, який необхідно пред'являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою Hes-коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим Covid-19, і якщо це сталося – повідомляють її.

Зараз авіапасажири з усіх країн, які слідують до Туреччини, повинні пройти за свій рахунок ПЛР-тест на коронавірус. З моменту здачі аналізу до моменту вильоту літака повинно пройти не більше 72 годин. Тест повинен показати негативний результат. Це свідчить, що людина не хвора.

Напередодні стало відомо, як локдаун у Туреччині вплине на туристів. Іноземних туристів не торкнуться жорсткі коронавірусні обмеження, які влада Туреччини ввела з 29 квітня по 17 травня.