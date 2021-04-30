Відпочинок на травневі свята. Київщина пропонує п’ять цікавих маршрутів

Куди поїхати на травневі свята

Наближаються травневі свята, й українці задумуються, де можна відпочити в ці дні. Управління туризму Київської обласної державної адміністрації підготувало цікаві маршрути та локації Київщини, які варто відвідати.

Дендропарк «Олександрія»

Дендропарк «Олександрія» знаходиться в Білій Церкві, на півдні Київщини. Весна – це один із найкращих сезонів для прогулянок парком. Обов’язково замовте екскурсію дендропарком і Ви дізнаєтесь багато цікавого. Зробити це можна на офіційному сайті.

Парк працює з 8:00 до 19:00 без вихідних.

Парк «Древній Київ»

На травневі свята запрошує парк «Древній Київ» – столиця величної Київської Русі. Монументальна дерев’яна архітектура на території понад 20 га, захоплююча атмосфера та чудовий настрій чекають щодня з 10:00 ранку.

Древній Київ знаходиться всього в 45 хв від Києва у с. Копачів Обухівського району. На офіційному сайті можна дізнатись, як дістатися до парку.

Парк «Добропарк»

«Добропарк» знаходиться в с. Мотижин Макарівської громади, на заході області. Квітування тюльпанів очікується 5-7 травня. З 1 травня, в день відкриття парку, курсуватиме автобус від метро «Житомирська» до Добропарку.

Розклад поїздок:

З Києва о 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

З Добропарку о 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00.

Межигір’я

На півночі Київської області розташоване Межигір’я. Вночі з 1 на 2 травня є можливість потрапити на нічну екскурсію «Містичне Межгір’я», де можна побачити підземні печери Межигірського храму та відвідати Великодню службу. Екскурсія починається о 22:00 біля входу в резиденцію.

Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»

На сході Київщини розкинувся музей просто неба в Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав», де з’явилися оригінальні локації-фотозони. Працівники музею прикрасили їх писанковими барвами.

Графік роботи музею у святкові дні такий:

1 травня (субота): музей працює до 16.00, як паркова зона;

2 травня (неділя): вихідний день;

3 травня (понеділок): музей працює з 9.00 до 17.00 для прогулянок територією без супроводу екскурсоводів, користуючись лише послугами аудіогідів.

Нагадаємо, в суботу, 1 травня, розпочинає роботу Київський річковий вокзал.