Саудівська Аравія у травні збирається відкрити кордони

Іноземцям, як і раніше, після прильоту до країни доведеться пройти обов'язковий 14-денний карантин

Саудівська Аравія планує з 17 квітня відкрити кордони та зняти обмеження на подорожі своїх громадян до інших країн. Про це повідомляє МВС країни у Twitter.

«З 01:00 за місцевим часом 17 травня 2021 року скасовуються обмеження на поїздки підданих, а також відкриваються водне, сухопутне і повітряне сполучення (з іншими країнами)», – повідомили у відомстві.

Зазначається, що скасування обмежень торкнеться декількох категорій громадян: тих, хто перехворів на коронавірус понад місяць тому, хто отримав щеплення, і підданих молодше 18 років при наявності страхового медичного поліса.

Проте іноземцям, як і раніше, після прильоту до країни доведеться пройти обов'язковий 14-денний карантин.

Саудівська Аравія закрила сухопутні та морські кордони, а також призупинила міжнародне авіасполучення в кінці грудня 2020 року через поширення нового, більш заразного штаму коронавірусу. На початку січня поточного року влада королівства дещо послабила обмеження.

Зокрема, пасажирам без громадянства Саудівської Аравії дозволили в'їжджати до країни у випадку, якщо вони провели не менше двох тижнів в будь-якій державі, де не було виявлено нового штаму коронавірусу британського походження. При цьому мандрівників зобов'язали надавати ПЛР-тест на Covid-19.

Нагадаємо, українські туристи можуть відправитися до Болгарії вже з 1 травня. Країна зняла обмеження на в'їзд туристів при наявності довідки про вакцинацію, або ПЛР-тесту, або документа про наявність антитіл до коронавірусу.

До слова, у Туреччині з 29 квітня до 17 травня діє тотальний локдаун, проте його заборони не поширюються на туристів. Українцям дозволено в'їзд до країни зі страховкою, негативним тестом ПЛР і заповненою електронною анкетою.

При цьому вже з 15 травня можуть спростити відвідування Туреччини для іноземців з 10 країн, в тому числі для громадян України, скасувавши вимогу про пред'явлення результату тесту на коронавірус.

Крім того, в травні планується відкриття кордонів Австрії для мандрівників. Орієнтовний термін – з 19 травня. Ослаблення карантину в сфері туризму, культури, громадського харчування передбачає допуск у ресторани, готелі та інші заклади при наявності документа про вакцинацію, одужання або тесту ПЛР.