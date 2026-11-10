Вибух газового балона у Дарницькому районі Києва: поранено жінку, у квартирі була дитина

Вікна на балконі та у кухні постраждали від вибухової хвилі

Усередині квартири перебували дитина та травмована жінка, яку одразу передали медикам для надання допомоги

У вівторок уранці, 10 листопада, у Дарницькому районі столиці стався вибух туристичного газового балона в житловій квартирі. Унаслідок інциденту травмувалася жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Лариси Руденко надійшло до служби порятунку о 09:08. Рятувальники, які прибули на місце, відкрили двері помешкання за допомогою шанцевого інструменту. Усередині квартири перебували дитина та травмована жінка, яку одразу передали медикам для надання допомоги.

Вибуховою хвилею вибило вікна кухні фото: ДСНС Києва

Рятувальники не вказують вік дитини, але зважаючи на баночку з дитячим харчуванням на столі, дитина має вік до трьох років фото: ДСНС Києва

Обставини та причини вибуху встановлюватимуть правоохоронні органи.

У ДСНС вкотре закликають киян не використовувати туристичні газові балони та пальники в багатоквартирних будинках і суворо дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування альтернативними джерелами живлення чи підігріву.

Нагадаємо, кілька тижнів тому у Вишгороді вибухнув газовий балон у квартирі на 15-му поверсі багатоповерхового будинку. Рятувальники 37-ї Державної пожежно-рятувальної частини Вишгорода під час розвідки встановили, що внаслідок вибуху газового балона було пошкоджено облицювання стін, віконні рами та скління балкона, міжкімнатні двері, а також вікна житлової кімнати.

Раніше на Берестейському проспекті у Києві загорівся генератор, полум’я при цьому перекинулось на фасад будинка.

До слова, телеведуча Наталка Фіцич розповіла, що життя у спальному районі Києва стало нестерпним через постійний шум і вихлопи від генераторів. Потужні установки медцентру й супермаркету працюють цілодобово, а малі бізнеси додають ще більше диму і шуму, що особливо небезпечно для людей із алергіями.