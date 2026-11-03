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У другому за величиною місті РФ бракує дизеля: АЗС обмежили продаж

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У другому за величиною місті РФ бракує дизеля: АЗС обмежили продаж
За масштабами перебої наблизилися до паливної кризи наприкінці липня, коли доступність дизеля в місті також падала до 40% і нижче
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На тлі дизельної угоди Трампа і Путіна російське пальне вивозять через балтійський порт Приморськ

У Санкт-Петербурзі різко скоротилася кількість автозаправних станцій, де можна придбати дизельне пальне. У Ленінградській області приватні АЗС запровадили обмеження на продаж – від 30 до 50 л на один автомобіль. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис німецького економіста й аналітика Яніса Клюге.

За даними сервісу «ГдеБенз», які проаналізував Яніс Клюге, наприкінці жовтня дизельне пальне продавали приблизно на 70% заправок Санкт-Петербурга. За трохи більше ніж тиждень його доступність скоротилася майже вдвічі. Нині дизель можна знайти менш ніж на 40% автозаправних станцій міста.

На приватних АЗС Ленінградської області водіям відпускають лише 30–50 л пального на автомобіль. У самому Санкт-Петербурзі автомобілісти змушені стояти в чергах: очікування на заправлення може тривати до 40 хвилин й більше.

За масштабами перебої наблизилися до паливної кризи наприкінці липня, коли доступність дизеля в місті також падала до 40% і нижче.

Доступність дизеля та бензину на АЗС Санкт-Петербурга у липні–листопаді 2026 року.
Доступність дизеля та бензину на АЗС Санкт-Петербурга у липні–листопаді 2026 року.
інфографіка: Яніс Клюге

Проблеми з постачанням фіксують і в інших регіонах Росії. Зокрема, у Свердловській області на окремих заправках запровадили обмеження на продаж дизеля, а на АЗС мережі «Татнафта» його реалізацію повністю припинили.

26 жовтня про перебої повідомив губернатор Тамбовської області Євген Первишов. За даними регіонального оперативного штабу, дизельного пального не було на 29 із 214 автозаправних станцій області.

Чому в Росії виникла нестача дизеля

Можливу причину перебоїв у Санкт-Петербурзі Яніс Клюге пов'язує з поспішним вивезенням великих обсягів пального через балтійський порт Приморськ, розташований неподалік міста. Економіст припускає, що перенаправлення дизеля на зовнішні ринки могло спричинити логістичні проблеми.

Водночас Клюге наголошує: загалом Росія виробляє достатньо дизельного пального. Тому нинішні перебої не обов'язково свідчать про скорочення виробництва. Проблема може полягати в розподілі та доставці пального всередині країни.

Зв'язок між експортом до США та дефіцитом у Санкт-Петербурзі поки не підтверджений російською владою. Це припущення економіста, який звернув увагу на збіг у часі між активізацією експорту та погіршенням ситуації на місцевих заправках.

Що передбачає дизельна угода Трампа і Путіна

Домовленість про постачання російського дизеля на американський і світовий ринки Дональд Трамп і Володимир Путін обговорили 9 жовтня. Після телефонної розмови президент США заявив, що Москва погодилася поставити понад 300 тис. тонн пального найближчим часом, ще 500 тис. тонн – протягом листопада, а згодом – додатковий 1 млн тонн. Про це повідомляло Reuters.

Після домовленостей США тимчасово послабили санкційні обмеження на операції з російським дизелем. Вашингтон видав генеральну ліцензію №135, яка дозволила відповідні операції з продажу, транспортування та імпорту пального російського походження.

За даними Greenpeace Україна, організація відстежувала танкери з приблизно 288 тис. тонн російського дизеля, які прямували до США. Це перші партії в межах домовленостей Трампа і Путіна. Після уточнення інформації щодо вантажу одного із суден Greenpeace скоригувала початкові дані та повідомила про п'ять танкерів із таким вантажем.

Перший танкер Agioi Fanendes із приблизно 40 тис. тонн дизеля завантажили в порту Приморськ 22 жовтня. Спочатку судно прямувало до Нью-Йорка, а його прибуття очікували 7 листопада. Подальший маршрут та остаточний пункт розвантаження залишалися предметом уточнення.

Водночас перспективи американського ринку для російського пального залишаються неоднозначними. Частина компаній побоюється юридичних наслідків співпраці з Росією через санкційні ризики. Крім того, Сполучені Штати самі є великим виробником та експортером дизеля.

30 жовтня віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив про плани поставити на світові ринки в листопаді близько 2,15 млн тонн дизельного пального. Москва також готувалася продовжити обмеження на експорт дизеля до кінця січня 2027 року, залишивши винятки для окремих погоджених поставок.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що угода між Трампом і Путіним не змінила ціни на дизель у США. За даними The Wall Street Journal, після оголошення домовленостей середня вартість дизеля в Америці зросла до $6,35 за галон.

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Теги: АЗС експорт путін Дональд Трамп пальне дизельне пальне Москва обмеження Санкт-Петербург росія

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