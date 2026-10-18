Масштабна атака на Санкт-Петербург, удари по Україні: головне за ніч 18 жовтня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 18 жовтня 2026 року

Росія атакувала Запоріжжя, Полтаву, Харків, держсекретар США Марко Рубіо зробив заяви про Україну, у Санкт-Петербурзі уражено нафтоналивний порт, центр обробки даних «Вконтакте» та міст.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 18 жовтня.

Масована атака на Санкт-Петербург

Палаючий порт у Санкт-Петербурзі фото: соціальні мережі

Вночі 18 жовтня у Санкт-Петербурзі на території нафтоналивного порту спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників.

Крім того, у Пітері було атаковано Центр обробки даних «Вконтакте». Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.

Також повідомляється про удар по підстанції 330 кВ «Восточная» у Ленінградській області.

Атака на Україну

Запоріжжя

Пошкоджений будинок внаслідок російської атаки фото: Запорізька ОВА

Вночі 18 жовтня російські терористи вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Росіяни атакували житловий будинок у Запоріжжі. Внаслідок атаки загинула 27-річна жінка.

Харків

Харків потрапив під атаку балістикою та БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 18 жовтня російські терористи вдарили по Харкову балістикою та безпілотником. Про це повідомив міський голова міста Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, росіяни вдарили балістичною зброєю по межі двух районів – Слобідського та Основʼянського. Внаслідок атаки постраждали три людини.

Полтава

Полтава опинилася під ударом БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 18 жовтня російська окупаційна армія атакувала Полтаву. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

За інформацією Дяківнича, ворожий безпілотник влучив у районі приватних житлових будинків. Внаслідок атаки загинула людина.

Заяви Рубіо про Україну

Рубіо: Цей дизель усе одно буде проданий, так чи інакше фото: AP

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив причетність Вашингтона до уповільнення чи збоїв у роботі мережі Starlink в Україні, а також роз'яснив позицію щодо військової системи Starshield.



Коментуючи слова Володимира Зеленського про те, що обмеження зв'язку для українських безпілотників могли бути навмисними, Рубіо назвав такі припущення категоричною брехнею.

Крім того, відповідаючи на звинувачення в тому, що США роблять Путіну «безкоштовні подарунки», Рубіо пояснив це логікою світового ринку:

«Цей дизель усе одно буде проданий, так чи інакше. Дизель, який Путін збирався продати, вони все одно збиралися вивести на глобальний ринок, так чи інакше. Єдина відмінність – у тому, скільки з нього отримають Сполучені Штати».

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