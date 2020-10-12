Азербайджан відкрив кримінальну справу проти російського пропагандиста



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Семену Пегову закидають заклики до тероризму і незаконний перетин азербайджанського кордону

Росіянину загрожує до п’яти років позбавлення волі

Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу проти кремлівського пропагандиста Семена Пегова.

Про це у понеділок, 12 жовтня, заявили у пресслужбі відомства.

Як повідомляється, Пегову, який знаходиться зараз у Нагірному Карабаху, закидають заклики до тероризму і незаконний перетин азербайджанського кордону, у зв’язку з чим йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також зазначається, що генпрокуратура вже направила РФ запит про «правову допомогу» для притягнення росіянина до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.