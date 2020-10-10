Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі



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О 12:00 за місцевим часом в Карабасі відповідно до домовленостей, досягнутих раніше, набрати чинності режиму припинення вогню

У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції

Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі близько двох годин тому. Про це повідомляє ТАСС.

У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі точки, які продовжували стрілянину по азербайджанськім військовим, після чого був встановлений режим тиші.

О 12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) в Карабасі відповідно до домовленостей, досягнутих раніше, набрати чинності режиму припинення вогню. Незабаром Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в його порушенні. За даними оборонного відомства Вірменії, азербайджанські ЗС почали атаку в місцевості Караханбейлі. У Баку, своєю чергою, заявили, що вірменська сторона обстріляла Тертер і Агдам.

Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.