Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі
У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції
Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі близько двох годин тому. Про це повідомляє ТАСС.
У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі точки, які продовжували стрілянину по азербайджанськім військовим, після чого був встановлений режим тиші.
О 12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) в Карабасі відповідно до домовленостей, досягнутих раніше, набрати чинності режиму припинення вогню. Незабаром Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в його порушенні. За даними оборонного відомства Вірменії, азербайджанські ЗС почали атаку в місцевості Караханбейлі. У Баку, своєю чергою, заявили, що вірменська сторона обстріляла Тертер і Агдам.
Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.
Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.
5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.
До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.
Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.
Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.
До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.
Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.