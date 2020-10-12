ЄС «надзвичайно стурбований» продовженням боїв у Карабаху попри перемир'я



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ЄС закликає сторони негайно приступити до предметних переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, без попередніх умов і на основі узгоджених принципів

Наполегливо закликаємо сторони забезпечити повне дотримання угоди на місцях, - Жозеп Боррель

Євросоюз надзвичайно стурбований продовженням бойових дій між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабаху попри заяви про перемир'я. Про це йдеться у заяві верховного представника Євросоюзу з зовнішніх справ і політики безпеки Жозепа Борреля від імені всіх держав-членів.

«Ми вкрай занепокоєно відзначаємо повідомлення про продовження воєнних дій, в тому числі проти цивільних об'єктів, а також про жертви серед цивільного населення», – заявив Боррель.

«Наполегливо закликаємо сторони забезпечити повне дотримання угоди на місцях», – додав він.

Боррель наголосив, що ЄС закликає сторони негайно приступити до предметних переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, без попередніх умов і на основі узгоджених принципів.

Як повідомлялося, у неділю, 11 жовтня, Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в серйозних порушеннях і злочинах проти мирного населення всього через день після узгодження припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в гуманітарних цілях домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12:00 10 жовтня.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.