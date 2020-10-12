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    ЄС «надзвичайно стурбований» продовженням боїв у Карабаху попри перемир'я

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    ЄС закликає сторони негайно приступити до предметних переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, без попередніх умов і на основі узгоджених принципів - ЄС «надзвичайно стурбований» продовженням боїв у Карабаху попри перемир'я
    ЄС закликає сторони негайно приступити до предметних переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, без попередніх умов і на основі узгоджених принципів

    Наполегливо закликаємо сторони забезпечити повне дотримання угоди на місцях, - Жозеп Боррель

    Євросоюз надзвичайно стурбований продовженням бойових дій між Вірменією і Азербайджаном в Нагірному Карабаху попри заяви про перемир'я. Про це йдеться у заяві верховного представника Євросоюзу з зовнішніх справ і політики безпеки Жозепа Борреля від імені всіх держав-членів.

    «Ми вкрай занепокоєно відзначаємо повідомлення про продовження воєнних дій, в тому числі проти цивільних об'єктів, а також про жертви серед цивільного населення», – заявив Боррель.

    «Наполегливо закликаємо сторони забезпечити повне дотримання угоди на місцях», – додав він.

    Боррель наголосив, що ЄС закликає сторони негайно приступити до предметних переговорів під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, без попередніх умов і на основі узгоджених принципів.

    Як повідомлялося, у неділю, 11 жовтня, Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в серйозних порушеннях і злочинах проти мирного населення всього через день після узгодження припинення вогню в Нагірному Карабаху.

    Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан в гуманітарних цілях домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабаху з 12:00 10 жовтня.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    ЄС ОБСЄ Азербайджан Вірменія населення
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