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    У світі

    Меркель закликала дотримуватися перемир'я в Карабасі

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    Меркель закликала дотримуватися перемир'я в Карабасі - Меркель закликала дотримуватися перемир'я в Карабасі
    Меркель закликала дотримуватися перемир'я в Карабасі

    Меркель закликала відновити переговори мінської групи щодо перемир'я

    Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі. Вона обговорила це питання з прем'єр-міністром Вірменії Николом Пашиняном під час телефонної розмови.

    Про це повідомляє DW.

    Меркель закликала відновити переговори мінської групи щодо перемир'я.

    «Бойові дії повинні бути негайно припинені, а предметні переговори в рамках Мінської групи (Організації з безпеки і співробітництва в Європі, - ред.) відновлено», - йдеться в заяві прес-служби уряду.

    Канцлер Німеччини привітала угоду про припинення вогню в гуманітарних цілях, досягнуте Вірменією і Азербайджаном в Москві, і підкреслила, що воно «має дотримуватися всіма сторонами«.

    Нагадаємо, Вірменія і Азербайджан погодили спільний документ за підсумками переговорів, що пройшли в Москві з-за конфлікту в Нагірному Карабасі, згідно з яким з 12:00 10 жовтня в регіоні оголошено перемир'я.

    Ангела Меркель Азербайджан Вірменія Єреван час
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