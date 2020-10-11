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    У світі

    Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах

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    Азербайджан і Вірменія заявили про обстріли, попри перемир&rsquo;я - Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах
    Азербайджан і Вірменія заявили про обстріли, попри перемир’я

    Раніше Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі

    Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир’я і обстрілах.

    Міністерство оборони Азербайджану повідомило в Facebook про обстріл міст Тертер і Гянджа з території Вірменії.

    У свою чергу вірменське МЗС заявило про удари по населених пунктах Сюнікської області з боку збройних сил Азербайджану.

    МЗС Вірменії заявляє, що Азербайджан після вступу в силу перемир’я продовжив бойові дії на різних ділянках фронту.

    «Суворо засуджуємо дії Азербайджану, що ведуть до провалу домовленості, а також попереджаємо, що наслідки за ситуацію, що склалася, несе керівництво Азербайджану», – йдеться в заяві МЗС Вірменії.

    Також вірменське агентство Armenpress повідомило про обстріл одного з районів столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерта.

    Раніше Вірменія звинуватила Азербайджан в порушенні перемир’я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Арзербайджан також звинуватив Єреван в обстрілі Тертерського і Агдамського районів.

    Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

    Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

    5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

    До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

    Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

    Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

    До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

    Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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