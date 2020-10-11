Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах



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Азербайджан і Вірменія заявили про обстріли, попри перемир’я

Раніше Вірменія і Азербайджан домовилися про припинення вогню в Нагірному Карабасі

Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир’я і обстрілах.

Міністерство оборони Азербайджану повідомило в Facebook про обстріл міст Тертер і Гянджа з території Вірменії.

У свою чергу вірменське МЗС заявило про удари по населених пунктах Сюнікської області з боку збройних сил Азербайджану.

МЗС Вірменії заявляє, що Азербайджан після вступу в силу перемир’я продовжив бойові дії на різних ділянках фронту.

«Суворо засуджуємо дії Азербайджану, що ведуть до провалу домовленості, а також попереджаємо, що наслідки за ситуацію, що склалася, несе керівництво Азербайджану», – йдеться в заяві МЗС Вірменії.

Також вірменське агентство Armenpress повідомило про обстріл одного з районів столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерта.

Раніше Вірменія звинуватила Азербайджан в порушенні перемир’я і нанесенні удару по Еріцванку і Арцваніку. Арзербайджан також звинуватив Єреван в обстрілі Тертерського і Агдамського районів.

Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.