Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я



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Бої проходять у місті Гадрут в Нагірному Карабасі

Баку заявляє про жертви та втрати бойової техніки з боку Вірменії

У суботу, 10 жовтня, Азербайджан заявив про обстріли з боку Вірменії, попри раніше досягнуте перемир’я між країнами. Бої проходять у місті Гадрут в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Азербайджану.

«З полудня 9 жовтня до ранку 10 жовтня на всій протяжності фронту тривали бойові дії різної інтенсивності, противнику було завдано вогневі удари... Супротивник посилено обстрілює Гадрут з боку Ходжали з ракетних установок. Наша армія приймає адекватні заходи проти збройних сил Вірменії», – йдеться в повідомленні.

Баку заявляє про жертви та втрати бойової техніки з боку Вірменії.

«В результаті продовженою азербайджанською армією наступальної операції за цей період точним вогнем було знищено і виведено з ладу велику кількість живої сили противника, 13 танків, 4 РСЗВ БМ-21 «Град», 6 гаубиць Д-20 і Д-30, 3 самохідні артилерійські установки 2С3 «Акація», 2 зенітні установки M55 «Застава», 2 радіолокаційні станції та засоби радіоелектронної боротьби», – йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 8 жовтня, Азербайджан заявляв про загибель понад 30 мирних жителів у Нагірному Карабасі через обстріли з боку Вірменії. Сьогодні ООН заявляє вже про 53 смерті серед мирних жителів Нагірного Карабаху.

6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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