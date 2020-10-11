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    У світі

    Вірменські сили втратили понад 400 військових за два тижні боїв у Нагірному Карабасі

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    За два тижні, вірменська сторона повідомила про загибель 429 військовослужбовців - Вірменські сили втратили понад 400 військових за два тижні боїв у Нагірному Карабасі
    За два тижні, вірменська сторона повідомила про загибель 429 військовослужбовців

    Незалежних підтверджень даних про втрати обох сторін у зоні збройного конфлікту наразі немає

    Військова влада невизнаної Нагірно-Карабаської республіки опублікувала імена ще 25 військовослужбовців, які загинули під час боїв проти збройних сил Азербайджану. Про це 11 жовтня повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

    Таким чином, з урахуванням даних, оприлюднених раніше, з 27 вересня і до 11 жовтня, тобто за два тижні, вірменська сторона повідомила про загибель 429 військовослужбовців.

    Азербайджан не публікує дані про свої військові втрати, мотивуючи це тим, що зараз ці відомості є таємними.

    Незалежних підтверджень даних про втрати обох сторін у зоні збройного конфлікту наразі немає.

    Нагадаємо, 6 жовтня Міноборони Вірменії заявило, що Азербайджан розпочав широкомасштабний наступ.

    Як повідомлялося 5 жовтня, Азербайджан просив країни світу не пускати вірмен воювати до Нагірного Карабаху.

    5 жовтня, Азербайджан заявив про обстріл Вірменією міст поблизу Баку.

    До слова, офіційний Єреван заперечує, що обстріл міста Гянджі здійснювався з території Вірменії.

    Раніше азербайджанські військові показали відео взяття територій у Нагірному Карабасі.

    Також Азербайджан показав наслідки обстрілу Гянджі та повідомив про постраждалих.

    До слова, Вірменія готова обговорити введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як відомо, 27 вересня на Кавказі сталося чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

    Раніше 11 жовтня Міністерство закордонних справ Азербайджану звинуватило Вірменію в обстрілі другого за населенням міста країни, Гянджі. Унаслідок цього обстрілу загинули щонайменше восьмеро людей, понад три десятки були поранені. Вірменія заперечує свою причетність до обстрілу і звинувачує азербайджанські сили в обстрілі міста Степанакерта в Нагірному Карабасі.

    обстріл Азербайджан Вірменія
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