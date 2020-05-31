Байден випередив Трампа. Опитування



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Під час опитування за Байдена віддали голоси 53 відсотки респондентів

Колишній віцепрезидент виявився популярнішим за чинного президента

Найбільш ймовірний кандидат від Демократичної партії США на майбутніх виборах, колишній віцепрезидент Джо Байден виявився популярнішим за свого опонента, чинного американського лідера Дональда Трампа. Про це свідчать дані опитування Washington Post і ABC News.

Таким чином, за Байдена віддали голоси 53 відсотки респондентів, а рейтинг Трампа склав 43 відсотки. Однак, якщо враховувати лише категорію виборців, готових точно піти на вибори, рейтинг Байдена скоротиться в два рази.

При цьому напередодні повідомлялося, що Трамп здобуде перемогу на майбутніх виборах з ймовірністю в 91 відсоток. Такі підрахунки навів професор Університету Стоуні-Брук Гельмут Норпот (Helmut Norpoth), який спрогнозував перемогу Трампа в 2016 році. За словами Норпота, Трамп отримає 362 голоси на виборах.

Вибори президента США намічені на 3 листопада. Імовірно, від Республіканської партії обиратиметься діючий президент Дональд Трамп, демократи підтримають Джо Байдена.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії і колишній віцепрезидент США Джо Байден висловив незгоду з рішенням Дональда Трампа вийти з Угоди щодо відкритого неба.

Як повідомлялося, 25 травня кандидат у президенти США Джо Байден вперше вийшов із самоізоляції, де він перебував впродовж двох місяців у зв’язку з пандемією Covid-19. Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня.

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