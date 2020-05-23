Байден розкритикував Трампа за рішення вийти з Угоди щодо відкритого неба



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Джо Байден упевнений, що під час пандемії коронавірусу США повинні співпрацювати із союзниками і «уникати дестабілізуючих дій»

Байден підкреслив, що США використовували Договір про відкрите небо для підтримки України, коли Росія порушила її територію

Кандидат у президенти США від Демократичної партії і колишній віцепрезидент США Джо Байден висловив незгоду з рішенням Дональда Трампа вийти з Угоди щодо відкритого неба.

Про це йдеться в заяві Байдена.

«Замість того, щоб розривати договори, які забезпечують нам і нашим союзникам більше безпеки, президент Трамп повинен показувати здоровий глузд при вирішенні питань щодо забезпечення безпеки американців», — йдеться в заяві.

За словами Байдена, виходячи з договору, «президент Трамп подвоїв свою недалекоглядну політику: діяти самостійно і відмовитися від американського лідерства».

«Він (Трамп — ред) повинен залишитися в Угоді з відкритого неба і працювати з союзниками, щоб протистояти Росії і вирішувати проблеми, пов’язані з дотриманням договору цією країною» — зазначив колишній віцепрезидент США.

Байден підкреслив, що під час адміністрації Барака Обами США разом із партнерами успішно використовували Угоду про відкрите небо для підтримки України, коли Росія порушила її територію. Завдяки Угоді вдалося «спростувати дезінформацію Росії і показати світу, що робить Росія».

Політик упевнений, що під час таких криз, як пандемія коронавірусу, США повинні брати на себе лідируючу роль, співпрацювати із союзниками і «уникати дестабілізуючих дій».

«Вихід з відкритого неба матиме протилежний ефект», — підкреслив Байден.

Нагадаємо, 21 травня президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення про вихід з Угоди щодо відкритого неба. Очікується, що США покинуть договір через шість місяців.