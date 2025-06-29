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Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
фото: ТАРС

У Єкатеринбурзі було проведено «комплекс заходів» у рамках розслідування кримінальних справ минулих років

В Азербайджані скасовуються всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, заплановані до проведення російськими державними та приватними установами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Report.

«Беручи до уваги демонстративні цілеспрямовані та позасудові вбивства й акти насильства, скоєні правоохоронними органами Росії проти азербайджанців за етнічною ознакою в Єкатеринбурзі, а також з огляду на те, що останнім часом подібні випадки набули систематичного характеру, скасовуються культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, тощо, заплановані до проведення в Азербайджані за лінією державних і приватних установ Росії», – наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що громадяни можуть звернутися до відповідних пунктів продажу та онлайн-платформ для повернення квитків.

Раніше російські медіа повідомили про облави силовиків на громадян Азербайджану, під час яких затримали майже 50 осіб із діаспори за підозрою в убивстві, що сталося ще 2001 року. Один із головних підозрюваних помер від серцевого нападу, коли до нього прийшли поліція і спецназ.

За версією Слідчого комітету і МВС РФ, 27 червня в Єкатеринбурзі було проведено «комплекс заходів» у рамках розслідування кримінальних справ минулих років. Кількість затриманих російські правоохоронні органи не наводять, про загиблих також не йдеться.

Раніше Азербайджан звинуватив Росію в масованій кібератаці. За словами голови комісії з протидії гібридним загрозам парламенту Азербайджану Раміда Намазова, перевірка встановила, що кібератака 20 лютого проти азербайджанських медіа була здійснена групою Apt29, відомою також як Cozy Bear. Її повʼязують з російською військовою розвідкою.

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Теги: росія Азербайджан

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