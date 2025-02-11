Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Мандаринів стане менше». Азербайджанський політолог припустив, як далеко може зайти конфлікт Баку та Москви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Мандаринів стане менше». Азербайджанський політолог припустив, як далеко може зайти конфлікт Баку та Москви
Президент Азербайджану Ільхам Алієв та російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Напруга у відносинах, здавалося б, нещодавніх міцних партнерів – Баку та Москви – досягла дуже високого градусу

У відповідь на вимогу Азербайджану закрити «Російський дім» у Баку, Росія може запровадити заборону імпорту, зокрема на мандарини. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» керівник Центру досліджень Південного Кавказу, ексдиректор Центру стратегічних досліджень при президентові Азербайджану Фархад Мамедов.

«Просто тоді, коли забороняли мандарини, їх було багато у Російській Федерації, а зараз вже набагато менше. А, наприклад, коли там була криза з яйцями, був запит до Азербайджану і постачання кожного вагона з яйцями було подією у стрічці російських новин», – пояснив він.

Крім того, за словами Мамедова, РФ може вдатись до дипломатичної заборони. 

«В Азербайджану є дипломатична присутність в Російській Федерації – інфраструктура, кілька генеральних представництв. Щоправда, наприклад, об'єднаної організації діаспори Азербайджана в Росії немає, вона давно закрита. Всеросійського азербайджанського конгресу вже нема. У ВДНГ є  павільйон Азербайджану, може, вони його закриють», – додав експерт.

Водночас є ще один важливий аспект для економіки Росії. 

«Коли Росія укладає з Іраном рамковий договір про стратегічне партнерство і раптом з’являється тема постачання російського газу до Ірану, то, якщо подивитися на карту, зрозуміло, що ці поставки мають проходити через Азербайджан. І ігнорувати Азербайджан у такому становищі – це не зовсім правильна річ», – роз’яснив Мамедов.

Нагадаємо, Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку.

Варто зазначити, що в країні діє тільки один російський культурний центр. «Російський дім» у Баку займається просуванням російської культури, мови та організацією різноманітних заходів. Він є частиною мережі культурних центрів, які Росія відкриває в різних країнах під егідою «Росспівробітництва».

До слова, Азербайджан збирає докази, щоб звернутися до міжнародного суду щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines. Це зроблять, якщо Росія не визнає свою відповідальність.

Читайте також:

Теги: росія дипломатія Азербайджан інфраструктура конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Напруження у відношеннях давніх знайомих Ільхама Алієва та Володимира Путіна досягло давно не баченого градусу
Як Алієв послав Путіна. Чи втратить Кремль союзника?
Вчора, 21:00
Подружжя Гусєвих удруге вирішило розлучитися
Колишній глава «Укроборонпрому» оголосив про розлучення
12 сiчня, 19:35
Вучич подякував Азербайджану та президенту Ільхаму Алієву за рішення щодо газу
Сербія продовжить отримувати газ із Азербайджану
12 сiчня, 18:57
Політик вважає, що таким чином можливо було б швидше доставляти до країни товари з КНР
Кандидат у президенти Румунії хоче вирити канал між Чорним та Каспійським морем
17 сiчня, 15:55
Зеленський ще раз висловив співчуття Алієву у зв’язку з катастрофою літака «Азербайджанських авіаліній» та загибеллю людей
Зеленський обговорив із президентом Азербайджану розвиток двосторонніх відносин
22 сiчня, 13:52
Дипломат заявив, що наразі не планує вступати у нові стосунки
Український посол в Азербайджані заявив про атаку жінок на нього
28 сiчня, 17:57
Російський культурний центр у Баку
Азербайджан закриває «Російський дім»
6 лютого, 20:48
«Москва повинна відкрито визнати свою провину і взяти на себе відповідальність. Інакше Баку готовий до наступних кроків», – пишуть журналісти
Азербайджан подаватиме на Росію в суд через відмову визнати збиття літака
6 лютого, 14:55
«Російський дім» в самому центрі Баку формально закривають не через «шпіонаж», а через відсутність реєстрації
Демарш проти Путіна. Політолог спрогнозував долю «Руського дому» в Азербайджані
Сьогодні, 12:52

Політика

«Мандаринів стане менше». Азербайджанський політолог припустив, як далеко може зайти конфлікт Баку та Москви
«Мандаринів стане менше». Азербайджанський політолог припустив, як далеко може зайти конфлікт Баку та Москви
Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп
Міністр фінансів США приїде в Україну на зустріч із Зеленським – Трамп
Суд над Ніно Катамадзе. До чого доборолася грузинська опозиція
Суд над Ніно Катамадзе. До чого доборолася грузинська опозиція
Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну
Очільник Пентагону заявив, що США не надсилатимуть війська в Україну
Politico назвало країну, яка посилює вплив у світі через призупинення роботи USAID
Politico назвало країну, яка посилює вплив у світі через призупинення роботи USAID
КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси – Yonhap
КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси – Yonhap

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 лютого 2025
18K
Російська церква випустила календар із єпископами УПЦ на чолі з Онуфрієм
8743
Чи треба Путіну рідкісноземельні метали в Україні?
7809
Росія атакувала газову інфраструктуру України
7088
Начальник Львівської ОВА звернувся до поліції через шахраїв

Новини

Новий контракт для добровольців 18-24 років, голосування за добудову ХАЕС. Головне за 11 лютого
Сьогодні, 21:19
Європа планує захопити танкери тіньового флоту РФ – Politico
Сьогодні, 07:36
У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua