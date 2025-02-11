«Мандаринів стане менше». Азербайджанський політолог припустив, як далеко може зайти конфлікт Баку та Москви

Напруга у відносинах, здавалося б, нещодавніх міцних партнерів – Баку та Москви – досягла дуже високого градусу

У відповідь на вимогу Азербайджану закрити «Російський дім» у Баку, Росія може запровадити заборону імпорту, зокрема на мандарини. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» керівник Центру досліджень Південного Кавказу, ексдиректор Центру стратегічних досліджень при президентові Азербайджану Фархад Мамедов.

«Просто тоді, коли забороняли мандарини, їх було багато у Російській Федерації, а зараз вже набагато менше. А, наприклад, коли там була криза з яйцями, був запит до Азербайджану і постачання кожного вагона з яйцями було подією у стрічці російських новин», – пояснив він.

Крім того, за словами Мамедова, РФ може вдатись до дипломатичної заборони.

«В Азербайджану є дипломатична присутність в Російській Федерації – інфраструктура, кілька генеральних представництв. Щоправда, наприклад, об'єднаної організації діаспори Азербайджана в Росії немає, вона давно закрита. Всеросійського азербайджанського конгресу вже нема. У ВДНГ є павільйон Азербайджану, може, вони його закриють», – додав експерт.

Водночас є ще один важливий аспект для економіки Росії.

«Коли Росія укладає з Іраном рамковий договір про стратегічне партнерство і раптом з’являється тема постачання російського газу до Ірану, то, якщо подивитися на карту, зрозуміло, що ці поставки мають проходити через Азербайджан. І ігнорувати Азербайджан у такому становищі – це не зовсім правильна річ», – роз’яснив Мамедов.

Нагадаємо, Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку.

Варто зазначити, що в країні діє тільки один російський культурний центр. «Російський дім» у Баку займається просуванням російської культури, мови та організацією різноманітних заходів. Він є частиною мережі культурних центрів, які Росія відкриває в різних країнах під егідою «Росспівробітництва».

До слова, Азербайджан збирає докази, щоб звернутися до міжнародного суду щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines. Це зроблять, якщо Росія не визнає свою відповідальність.