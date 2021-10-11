Після шторму Греція потопає в багнюці (відео)

За прогнозами синоптиків найближчим часом негода не відступить

Потужний шторм «Афіна» накрив Грецію, після чого вулиці країни опинилися у потоках багнюки, затоплено будинки. Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 жовтня.

Наразі минулося без потерпілих. Найдужче дісталося острову Евія, який ще влітку потерпав від лісових пожеж. Злива там тривала усього кілька годин, але устигла призвести до паводків. Основні автошляхи підтоплені, людям доводиться вручну викачувати воду зі своїх будинків та обійсть.

Прогнози синоптиків невтішні: найближчим часом негода не відступить.

Нагадаємо, на початку жовтня до Оману наблизився тропічний циклон «Шахін». Вже є жертви. Загинули щонайменше троє людей. Уряд країни закликав жителів залишити прибережні райони.

Як раніше повідомлялося, масштабні лісові пожежі в Греції дісталися до острова Евбея та знищили там справжній природний пам'ятник – древнє оливкове дерево віком 2500 років. Як відомо, Греція вже тиждень бореться з руйнівними лісовими пожежами.

Нагадаємо, у вересні США накрив ураган Іда.



