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    Події в Україні

    В Україні оголошено штормове попередження

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    В Україні оголошено штормове попередження
    фото з відкритих джерел

    Рятувальники попередили, де сьогодні буде злива

    На середу 13 жовтня в Україні оголошено штормове попередження. Стало відомо, у яких областях сьогодні буде злива, повідомляє пресслужба ДСНС.

    Сильні дощі прогнозують у таких областях:

    • Одеській,
    • Миколаївській,
    • Кіровоградській,
    • Черкаській,
    • Полтавській,
    • Чернігівській,
    • Сумській.

    У цих регіонах оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

    Крім того, вночі та вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.

    Нагадаємо, сьогодні на більшості території України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах – очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

    Погода у Києві 13 жовтня буде також похмурою та вологою. Денна температура становитиме від +10 до +12, нічна – від +4 до +6.

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    Теги: прогноз погоди рятувальники повітря дощ
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    В Україні оголошено штормове попередження