В Україні оголошено штормове попередження
Рятувальники попередили, де сьогодні буде злива
На середу 13 жовтня в Україні оголошено штормове попередження. Стало відомо, у яких областях сьогодні буде злива, повідомляє пресслужба ДСНС.
Сильні дощі прогнозують у таких областях:
- Одеській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- Черкаській,
- Полтавській,
- Чернігівській,
- Сумській.
У цих регіонах оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.
Крім того, вночі та вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.
Нагадаємо, сьогодні на більшості території України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах – очікуються опади у вигляді мокрого снігу.
Погода у Києві 13 жовтня буде також похмурою та вологою. Денна температура становитиме від +10 до +12, нічна – від +4 до +6.