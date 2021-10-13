Рятувальники попередили, де сьогодні буде злива

На середу 13 жовтня в Україні оголошено штормове попередження. Стало відомо, у яких областях сьогодні буде злива, повідомляє пресслужба ДСНС.

Сильні дощі прогнозують у таких областях:

Одеській,

Миколаївській,

Кіровоградській,

Черкаській,

Полтавській,

Чернігівській,

Сумській.

У цих регіонах оголошено перший рівень небезпеки, жовтий.

Крім того, вночі та вранці 13 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Нагадаємо, сьогодні на більшості території України пройдуть сильні дощі, а в Карпатах – очікуються опади у вигляді мокрого снігу.

Погода у Києві 13 жовтня буде також похмурою та вологою. Денна температура становитиме від +10 до +12, нічна – від +4 до +6.

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