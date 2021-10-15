У Москві невідомі напали на центр «Меморіал», де показували фільм про Голодомор

Нападники піднялися на сцену, стали називати присутніх «фашистами» та вигукувати гасла «Геть!» і «Йди!»

До зали увірвалися люди в масках і наказали всім лежати. Багато глядачів злякалися, вирішивши, що відбувається захоплення заручників

У Москві під час показу фільму Аґнешки Холланд «Гарет Джонс» в офісі правозахисного центру «Меморіал», який визнано російською владою «іноземним агентом», скоїли напад кілька десятків людей. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода»

Приблизно через 10 хвилин після початку фільму до зали увірвалися люди в масках і наказали всім лежати. Багато глядачів злякалися, вирішивши, що відбувається захоплення заручників.

Потім нападники піднялися на сцену, стали називати присутніх «фашистами» та вигукувати гасла «Геть!» і «Йди!».

До приїзду поліції вдалося затримати трьох людей. Їх забрали до відділку. Подробиць про нападників та їхні мотиви наразі немає. Відомо, що разом з ними в офіс приїхали пропагандисти каналу НТВ.

Згодом поліція зачинила в офісі «Меморіалу» 20 співробітників організації та громадянина Польщі, який привіз в офіс для показу фільм про Голодомор.

Як пише «Медуза» та телеканал «Дождь», поліцейські збиралися провести «огляд місця події» у приміщеннях «Меморіалу», а пізніше заявили про вилучення техніки. Вони відмовилися пропустити в будівлю адвокатів.

Пізніше стало відомо, що до офісу «Меморіалу» приїхали співробітники аварійної служби, яких пропустили всередину. Після їх приїзду поліцейські почали вилучати техніку.

Співробітниця «Меморіалу» Олександра Поліванова заявила, що поліцейські вилучили систему охоронної сигналізації під виглядом відеореєстраторів.

Формально відключення сигналізації – це порушення промислової безпеки, що передбачає опечатування будівлі, пояснила юристка «Меморіалу» Ірина Кутилова.

Фільм, під час показу якого стався напад, оповідає про британського журналіста, який приїхав до СРСР і став свідком Голодомору на території України.

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