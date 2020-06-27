Три країни зафіксували надходження радіації з Півночі Росії. Москва заперечує будь-які проблеми



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Три країни зафіксували надходження радіації з Півночі Росії

Всі виявлені радіонукліди вказують на те, що джерелом викиду став ядерний реактор

Датчики радіаційного моніторингу в Норвегії, Фінляндії і Швеції зареєстрували перевищення рівня радіоактивних речовин.

Про це повідомляє The Barents Observer.

На початку червня норвезькі спостерігачі недалеко від кордону з російським Кольским півостровом виявили йод-131. Пізніше фахівці з Фінляндії і Швеції виявили цезій-134, цезій-137, кобальт-60 і рутеній-103.

Всі ці радіонукліди вказують на те, що джерелом викиду став ядерний реактор. Період напіврозпаду йоду-131 становить 8 днів, і з урахуванням незначності концентрацій, зареєстрованих на півночі, цей радіонуклід міг зникнути до того, як радіоактивна хмара через тиждень після цього досягла південних районів Фінляндії і Швеції. Це в тому випадку, якщо викид стався десь в Арктиці або на північному заході Росії, а вітер дув в південному або південно-західному напрямку.

Уточнюється, що викиди вкрай малі і не представляють небезпеки для людей і навколишнього середовища.

Національний інститут здоров'я і навколишнього середовища Нідерландів дійшов висновку, що радіонукліди надійшли з боку Заходу Росії. Можливою причиною викиду вчені назвали пошкодження паливного елемента на АЕС.

Пізніше в Росгідрометі заявили агентству «Інтерфакс», що перевищення рівня радіоактивних частинок в районі Балтійського моря не виявлено. Потужність дози гамма-випромінювання на станціях, розташованих в Балтійському морі, не перевищує 1,11-1,15 мкЗв / год, що відповідає нормі.

У «Росенергоатомі» також відреагували на повідомлення. Там заявили, що пригод (пошкоджень реакторного обладнання, першого контуру, паливних каналів або паливних зборок) на АЕС північного заходу Росії в червні не фіксувалося, викиди на станціях не перевищували контрольних значень.