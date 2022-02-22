Байден виступить зі зверненням щодо ситуації навколо України

Президент США Джо Байден виступає з коментарем щодо Росії та України

Подробиці майбутнього виступу американського лідера не розкриваються

Президент США Джо Байден виступить сьогодні близько 21:00 за київським часом з новою заявою про ситуацію навколо України. Про це повідомила кореспондента телеканалу CNN Кейтлін Коллінс.

«О 14:00 (21:00 за Києвом, – ред.) президент Байден виступить з коментарем щодо Росії та України», – йдеться в повідомленні.

Подробиці майбутнього виступу американського лідера не розкриваються.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих ДНР і ЛНР.

До слова, постпред США в ООН назвала дії РФ атакою на суверенітет України.

Зазначимо, сьогодні Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. Ще Путін вимагає роззброїти Україну.

Нагадаємо, 22 лютого Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що він розгляне питання про розрив дипвідносин з Росією після того, як Москва визнала фейкові утворення російських бойовиків «ЛНР» і «ДНР».

Однак Росія виступає за «збереження дипвідносин», не зважаючи на агресивні заяви Путіна щодо знищення України.

Раніше ми повідомляли, що Україна може розірвати дипломатичні відносини з Росією і запровадити воєнний стан у випадку повномасштабної агресії. Зокрема, Міністерство закордонних справ вже направило президенту запит щодо розриву дипломатичних відносин з Російською Федерацією.

Нагадаємо, 22 лютого Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР».

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.