Базовий продуктовий набір українців та поляків: наскільки відрізняються ціни

З початком повномасштабного вторгнення Польща стала другим домом для понад 2 млн українців

Стандартний продуктовий кошик і українців, і поляків схожий за своїм складом, але різниться у цінах. Де дешевше купувати яйця, а де – хліб дізнавалися журналісти видання «Новини-N».

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Як відомо, після 24 лютого 2022 року в Україні суттєво підвищилися ціни при збереженні, а то і зниженні рівня заробітної плати. Схожа ситуація на фоні наростаючої всесвітньої економічної кризи спостерігається і в сусідній Польщі. Там жителі скаржаться на підвищення цін на продукти через загальну інфляцію. Аби перевірити, наскільки ціни на продукти харчування різняться, було обрано дві найвідоміші продуктові мережі: «АТБ» в Україні та «Biedronka» в Польщі.

Згідно з дослідженнями, було встановлено, що в Україні дешевше купувати хліб, рослинну олію та вибрані овочі (картопля, морква, буряк, помідори, капуста), а от у Польщі – питну воду (що дивно, адже Україна має більші природні запаси), усю молочну продукцію та більшість напоїв.

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Примітно, що яйця, котрі з початком повномасштабної війни зросли в ціні до понад 100 грн, зараз коштують приблизно однаково що в Польщі, що в Україні – орієнтовано 63-65 грн за упаковку.

Ціни на овочі та фрукти варіюються в залежності від місця виробництва, чаї та кава різняться через об’єм фасування. Але загалом ціни в Україні перевищують ціни на такі ж самі продукти в Польщі.

Крім цього, у Польщі дуже розвинені системи лояльності, практично кожна мережа має додатки, де можна «спіймати» знижки, що часом досягають 50%. В Україні також діють подібні практики, проте з постійним ростом цін та незмінною з минулого року мінімальною заробітною платою вони мало відчутні.

Нагадаємо, в Україні станом на січень 2023 року уряд вирішив не підвищувати мінімальної зарплати. Законом про держбюджет з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі становить 6700 гривень.