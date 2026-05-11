Берлін анонсував спільні з Україною розробки далекобійної зброї

glavcom.ua
У центрі нових проєктів опинилися далекобійні дрони та системи Deep strike

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про намір розширити співпрацю з Україною у сфері виробництва сучасних озброєнь, зокрема далекобійних безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на німецького мовника n-tv.

Німеччина та Україна розглядають одна одну як стратегічних партнерів, а співпраця між країнами відкриває нові можливості для оборонної галузі. «Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидва отримують вигоду від співпраці. З цього випливають численні нові проєкти. У центрі уваги - спільна розробка найсучасніших безпілотних систем усіх радіусів дії, особливо у сфері Deep strike. Таким чином ми зміцнюємо безпеку наших країн», – заявив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини також повідомив про плани створення нових спільних підприємств із українським оборонно-промисловим комплексом.

За словами посадовця, Берлін прагне поєднати німецькі технології з бойовим досвідом українських військових та розробників. «При цьому ми отримуємо вигоду від досвіду українців на полі бою. Крім того, ми плануємо через платформу Brave One підтримувати розробників, які можуть представити перспективні інновації», – зазначив очільник Міноборони ФРН.

Під час візиту сторони також обговорили питання ліквідації «прогалин у спроможностях» НАТО у сфері далекобійного озброєння.

Пісторіус повідомив, що Німеччина вже профінансувала закупівлю сотень ракет для систем Patriot та домовилася про передачу додаткових пускових установок Iris-T.

Як відомо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 11 травня, прибув з неанонсованим візитом до Києва. Очікується, що під час переговорів сторони також обговорять подальшу військову допомогу Україні, підтримку української оборонної промисловості та координацію спільних безпекових ініціатив.

До слова, 14 квітня, Україна та Німеччина уклали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами канцлера Фрідріха Мерца, до нього увійдуть системи ППО, безпілотники та боєприпаси, а двосторонні відносини між країнами підвищуються до рівня стратегічного партнерства.

