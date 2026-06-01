Зеленський: Росія перетворює викрадених українських дітей на солдатів

Москва пропонує обмінювати викрадених дітей на російських військовополонених

Київ має докази того, що Росія використовує викрадених з окупованих територій українських дітей як бійців у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю Володимира Зеленського програмі «Face the Nation» на телеканалі CBS News.

Що сказав президент

В інтерв'ю журналістці Маргарет Бреннан, яке вийшло в ефір у неділю, 31 травня, Зеленський уперше публічно звинуватив Москву в тому, що вона цілеспрямовано виховує українських дітей як майбутніх комбатантів, які потім ідуть воювати проти власної країни. Раніше міжнародна спільнота фіксувала переважно факти примусової «русифікації» – таборів перевиховання, зміни документів та усиновлення у російські родини.

«Так, вони навчили цих дітей ненавидіти свою рідну країну, ненавидіти рідних людей, – сказав Зеленський. – І українці, ви тільки уявіть, такі молоді українці, юні хлопці, виходять на поле бою і вбивають українців».

Президент уточнив, що Україна має такі докази, проте деталей публічно не оприлюднив. За тлумаченням Міжнародного кримінального суду, такі дії можуть кваліфікуватися як воєнний злочин.

Москва пропонує обмінювати дітей на полонених

Окремо Зеленський наголосив, що Москва давно ставиться до викрадених дітей як до комбатантів і пропонує обмінювати їх на російських військовополонених. Президент категорично відкинув таку логіку, нагадавши, що міжнародне гуманітарне право гарантує дітям статус некомбатантів і широкий захист.

«Ви тільки уявіть, як ми можемо обмінювати наших дітей? Ми не можемо. По-перше, це поза законом. Ми не можемо обмінювати цивільних», – сказав президент. Він додав, що повернення військовополонених – окремий пріоритет, який не можна змішувати з питанням дітей.

Звіт Єльського університету і санкції США

У березні цього року Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров'я, яка раніше працювала за підтримки уряду США, оприлюднила ґрунтовний звіт. Дослідники переконані: перевиховання понад 2 000 українських дітей фінансували російські державні концерни «Газпром» і «Роснефть».

У документі також зафіксовано, що тимчасове послаблення санкцій на російські морські поставки нафти, яке адміністрація Дональда Трампа запровадила у березні та двічі продовжила, фактично стало фінансовим вікном для обох компаній. У Єльському університеті зазначають: «Газпром» і «Роснефть» – перші відомі російські державні структури, які причетні до депортації українських дітей і водночас заробляють на грошах американських споживачів.

Маргарет Бреннан запитала Зеленського, чи не сприяє послаблення санкцій програмі викрадень. «Скасування санкцій – це допомога солдатам Росії», – відповів президент. Він додав, що українська сторона вже зверталася до Конгресу США з проханням ухвалити нові обмеження проти Москви саме через ситуацію з дітьми, і сподівається, що законодавці зроблять цей крок.

Скільки дітей вивезла Росія

За словами президента, Україна задокументувала вивезення щонайменше 20 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій, проте реальна кількість, імовірно, значно більша. Київ просить міжнародних партнерів допомогти розшукати решту.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової – саме за «незаконну депортацію населення (дітей)». Кремль називає цю програму «гуманітарною» опікою над сиротами та регулярно публікує кадри, де Путін і Львова-Бєлова обіймають українських дітей.

Раніше Зеленський уже заявляв, що Росія підмінює документи викраденим українським дітям і потім змушує їх воювати проти України – тоді він назвав це головним невирішеним питанням війни. У квітні цього року президент розповів про роботу команди Bring Kids Back UA та про те, скільки дітей вдалося повернути від початку 2026 року.