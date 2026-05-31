«Що вкрасти і на кого звалити вину»: колишній американський астронавт розповів про роботу з росіянами

Сенатор США та колишній астронавт Марк Келлі розповів про свою роботу з російськими космонавтами і поділився тим, що дізнався про їхній менталітет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Новини.Live».

За словами Келлі, йому вистачило п’ять років, щоб зрозуміти, що насамперед мотивує росіян. Він зробив висновок – для них головне видимість, що вони керують чимось; друге – коли щось раптом пішло не так, на кого перекласти провину, і третє – що вкрасти сьогодні. І лише після цього всього, за словами Келлі, для них ішов успіх місії.

Колишній астронавт додав, що в російському Центрі управління польотами навіть була практика фіксувати помилки космонавтів і штрафувати їх за це, що, на його думку, говорить про культуру пошуку винних замість розв'язання проблем.

При цьому Келлі підкреслив, що у США, Великій Британії та інших західних країнах все навпаки. Там на перше місце ставлять результат місії.

Нагадаємо, сенатор США від штату Арізона Марк Келлі під час візиту до Києва заявив про підтримку України та наголосив на важливості допомоги українцям у боротьбі з агресією Росії. Водночас бізнесмен Ілон Маск різко відреагував на позицію сенатора, назвавши його зрадником.

Також американський сенатор-демократ та колишній астронавт Марк Келлі відмовився користуватися своєю автівкою компанії Tesla після того, як її очільник Ілон Маск назвав його зрадником через візит до України.