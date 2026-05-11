Міністр оборони Німеччини прибув до Києва

Берлін і Київ обговорять нові оборонні проєкти та розвиток безпілотних систем

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок, 11 травня, прибув до України з візитом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання n-tv.

Як зазначає видання, глава Міноборони ФРН прибув до Києва для переговорів щодо розширення співпраці між Україною та Німеччиною в оборонній сфері.

Поїздку не анонсували заздалегідь з міркувань безпеки. На початку візиту Пісторіус заявив, що одним із ключових напрямків нової співпраці стане спільна розробка сучасних безпілотних систем озброєння різної дальності дії.

За словами німецького міністра, саме розвиток дронових технологій є одним із головних пріоритетів нових оборонних проєктів між Берліном та Києвом.

Очікується, що під час переговорів сторони також обговорять подальшу військову допомогу Україні, підтримку української оборонної промисловості та координацію спільних безпекових ініціатив.

До слова, Україна та Німеччина уклали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами канцлера Фрідріха Мерца, до нього увійдуть системи ППО, безпілотники та боєприпаси, а двосторонні відносини між країнами підвищуються до рівня стратегічного партнерства.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав країни Європи якнайшвидше переймати український досвід у сфері розробки та застосування безпілотників. За його словами, війна показала ефективність дешевих дронових технологій проти значно дорожчих систем озброєння.

Також у ЄС тривають дискусії щодо майбутньої інтеграції України. Франція та Німеччина просувають модель «асоційованого членства», яка передбачає поступове залучення Києва до європейських інституцій та безпекових механізмів ще до повноправного вступу до Євросоюзу.