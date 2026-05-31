Дітей Путіна виховували «німці»: розслідування про життя таємної родини диктатора

Журналісти з’ясували, що на родину Путіна і Кабаєвої могли працювати близько двох десятків гувернанток, серед яких були громадянки Німеччини

Синів російського диктатора Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої кілька років виховували західні спеціалісти, зокрема громадянки Німеччини. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Система», журналісти якого вивчили відповідні документи, передає «Главком» із посиланням на Bild.

За даними розслідувачів, ідеться про двох хлопчиків – Івана 2015 року народження та Володимира 2019 року народження. У документах Путіна і Кабаєву прямо не називали, а використовували формулювання «сім’я» та «батьки».

Журналісти стверджують, що з 2017 року на цю родину працювали близько двох десятків гувернанток. Серед них було щонайменше п’ять громадянок Німеччини. Усередині частину персоналу, за даними проєкту, називали просто «німцями».

Одна з виховательок, як пише «Система», навчала старшого хлопчика Івана німецьких слів під час прогулянок, риболовлі та збирання ягід. 2019 року, за даними журналістів, на Різдво дитина співала пісню німецькою мовою, а не російською.

Робота гувернанток була високооплачуваною, але відбувалася під жорстким контролем. За інформацією розслідувачів, виховательки отримували близько $8 тисяч на місяць, мали проходити медичні огляди, писати щоденні звіти, не користуватися гаджетами під час роботи та не публікувати нічого в соцмережах без дозволу.

У проєкті «Система» зазначають, що неможливо точно встановити, чи знали німецькі гувернантки одразу, на кого саме працюють. Водночас журналісти припускають, що з часом вони могли зрозуміти, хто є їхніми роботодавцями.

Аліна Кабаєва – колишня російська гімнастка, олімпійська чемпіонка та ексдепутатка Держдуми РФ. У російських і західних медіа її багато років називають імовірною партнеркою Володимира Путіна, однак сам російський диктатор публічно не підтверджував ці стосунки.

Російські розслідувачі неодноразово писали, що у Путіна та Кабаєвої можуть бути спільні діти. Зокрема, видання «Агентство» повідомляло, що два сини – Іван і Володимир – нібито живуть під прізвищем Спиридонови. Журналісти припускають, що це прізвище може бути пов’язане з по батькові діда Путіна – Володимира Спиридоновича.

За даними того ж видання, під іншими прізвищами живуть і старші доньки Путіна – Марія та Катерина. Зокрема, Катерина відома як Тихонова – це прізвище, ймовірно, може бути пов’язане з родиною матері Путіна.

У медіа також з’являлися повідомлення про старшого ймовірного сина Путіна та Кабаєвої – Івана. Антикремлівський Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» публікував кадри з гімнастичного виступу, стверджуючи, що на них може бути саме він. За даними каналу, хлопчик займався спортивною гімнастикою та брав участь у заході, організованому Кабаєвою.

Окремо журналісти звертали увагу на те, що Путін під час однієї з пресконференцій міг непрямо згадати малолітніх дітей. Говорячи про фільми та казки, він сказав, що іноді дивиться їх зі своїми «близькими малюками». Після цього в медіа знову почали обговорювати тему його ймовірної таємної родини.

Офіційно Кремль інформацію про спільних дітей Путіна та Кабаєвої не підтверджує.

У Путіна також є ще одна таємна дочка Катерина Кривоногих, вона ж Луїза Розова, яку народила 49-річна Світлана Кривоногих, колишня коханка російського президента, що стала мультимільйонеркою зі статками в 75 млн фунтів стерлінгів.

