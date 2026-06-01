Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Російські окупанти намагаються знайти нові способи захисту військової техніки від українських дронів

Планомірне перерізання логістичних шляхів Силами оборони України змусило російських окупантів піти на відчайдушні та нестандартні кроки. Через активне використання українських безпілотників із просунутими алгоритмами штучного інтелекту, росіяни почали шукати, як захиститися від машинного зору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та видання Defense Express.

У мережі з'явилась фотографія російського військового Камазу у дуже незвичному забарвленні. І хоча, на перший погляд, йдеться про спробу рашистів відтворити забарвлення зебри, це більше схоже на спробу зробити так званий сліпучий камуфляж.

Маскування техніки

Маскування техніки під час Першої світової війни фото з відкритих джерел

Як зазначають аналітики цей вид маскування винайшли під час Першої світової війни для захисту військових кораблів.

Його особливості полягали в наступному:

Зміна контурів: великі, яскраві та несиметричні геометричні фігури мали «зламати» звичний силует об'єкта.

великі, яскраві та несиметричні геометричні фігури мали «зламати» звичний силует об'єкта. Кольорова гама: камуфляж не завжди був чорно-білим, часто використовувалися кольорові елементи, хибне висвітлення тіней та затемнення світлих площин.

камуфляж не завжди був чорно-білим, часто використовувалися кольорові елементи, хибне висвітлення тіней та затемнення світлих площин. Мета захисту: завадити ворогу визначити точний курс, швидкість і дальність до цілі за допомогою тогочасних оптичних далекомірів. Щоб прицілитися, навіднику потрібно було звести стереозображення в єдине або вирахувати висоту щогли від води, а хаотичні смуги повністю збивали візуальне сприйняття.

Чому це не працює

фото з відкритих джерел

Попри сподівання окупантів обманути автоматичне захоплення цілей, експерти наголошують на абсолютній марності такої ідеї:

Інший принцип роботи: алгоритми сучасного машинного зору не вимірюють дальність за принципом оптичних далекомірів минулого століття. ШІ аналізує геометричні форми, теплові сигнатури та рух об'єкта, тому контрастні смуги не завадять ідентифікації.

алгоритми сучасного машинного зору не вимірюють дальність за принципом оптичних далекомірів минулого століття. ШІ аналізує геометричні форми, теплові сигнатури та рух об'єкта, тому контрастні смуги не завадять ідентифікації. Фактор тепловізорів: якщо оператор ЗСУ чи сам автономний дрон використовує тепловізійну камеру, будь-яке фарбування кузова стає повністю невидимим – силует гарячого двигуна та коліс Камаза чітко виділятиметься на місцевості.

якщо оператор ЗСУ чи сам автономний дрон використовує тепловізійну камеру, будь-яке фарбування кузова стає повністю невидимим – силует гарячого двигуна та коліс Камаза чітко виділятиметься на місцевості. Ефективність масштабів: історично сліпучий камуфляж працював виключно на гігантських морських об'єктах і на великих відстанях. На сухопутній техніці в умовах оперативного тилу він скоріше привертатиме зайву увагу.

Максимум, на що спроможна російська «зебра» – викликати легкий психологічний ефект. Проте зупинити планомірне знищення військової логістики РФ на окупованих територіях застарілі технології не зможуть.

«Главком» писав, що військово-морський флот Росії застосовує радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших військових кораблів від українських атак. Росіяни застосували оманливу схему камуфляжу для спантеличення українських операторів безпілотників. Вони нанесли темний камуфляж у носовій частині корабля і на кормі фрегата Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович».