Головна Новини
search button user button menu button

Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Ворог використовує незвичний камуфляж у вигляді чорних і білих смуг
фото: Exilenova+
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Російські окупанти намагаються знайти нові способи захисту військової техніки від українських дронів

Планомірне перерізання логістичних шляхів Силами оборони України змусило російських окупантів піти на відчайдушні та нестандартні кроки. Через активне використання українських безпілотників із просунутими алгоритмами штучного інтелекту, росіяни почали шукати, як захиститися від машинного зору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм-канал Exilenova+ та видання Defense Express.

У мережі з'явилась фотографія російського військового Камазу у дуже незвичному забарвленні. І хоча, на перший погляд, йдеться про спробу рашистів відтворити забарвлення зебри, це більше схоже на спробу зробити так званий сліпучий камуфляж.

Маскування техніки

Маскування техніки під час Першої світової війни
Маскування техніки під час Першої світової війни
фото з відкритих джерел

Як зазначають аналітики цей вид маскування винайшли під час Першої світової війни для захисту військових кораблів.

Його особливості полягали в наступному:

  • Зміна контурів: великі, яскраві та несиметричні геометричні фігури мали «зламати» звичний силует об'єкта.
  • Кольорова гама: камуфляж не завжди був чорно-білим, часто використовувалися кольорові елементи, хибне висвітлення тіней та затемнення світлих площин.
  • Мета захисту: завадити ворогу визначити точний курс, швидкість і дальність до цілі за допомогою тогочасних оптичних далекомірів. Щоб прицілитися, навіднику потрібно було звести стереозображення в єдине або вирахувати висоту щогли від води, а хаотичні смуги повністю збивали візуальне сприйняття. 

Чому це не працює

Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото) фото 1
фото з відкритих джерел

Попри сподівання окупантів обманути автоматичне захоплення цілей, експерти наголошують на абсолютній марності такої ідеї:

  • Інший принцип роботи: алгоритми сучасного машинного зору не вимірюють дальність за принципом оптичних далекомірів минулого століття. ШІ аналізує геометричні форми, теплові сигнатури та рух об'єкта, тому контрастні смуги не завадять ідентифікації.
  • Фактор тепловізорів: якщо оператор ЗСУ чи сам автономний дрон використовує тепловізійну камеру, будь-яке фарбування кузова стає повністю невидимим – силует гарячого двигуна та коліс Камаза чітко виділятиметься на місцевості.
  • Ефективність масштабів: історично сліпучий камуфляж працював виключно на гігантських морських об'єктах і на великих відстанях. На сухопутній техніці в умовах оперативного тилу він скоріше привертатиме зайву увагу. 

Максимум, на що спроможна російська «зебра» – викликати легкий психологічний ефект. Проте зупинити планомірне знищення військової логістики РФ на окупованих територіях застарілі технології не зможуть. 

«Главком» писав, що військово-морський флот Росії застосовує радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших військових кораблів від українських атак. Росіяни застосували оманливу схему камуфляжу для спантеличення українських операторів безпілотників. Вони нанесли темний камуфляж у носовій частині корабля і на кормі фрегата Чорноморського флоту РФ «Адмірал Григорович».

Читайте також:

Теги: росія військова техніка окупація ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай показав Путіну його справжнє місце
Китай показав Путіну його справжнє місце
22 травня, 11:13
Як Путін перетворив день пам'яті на державний кривавий карнавал
Від дня пам'яті до карнавалу смерті: що Путін зробив із 9 травня
9 травня, 13:23
Звегінцева і Галкіна затримали у 2023 році
У РФ розробники гіперзвукових технологій отримали 12 років колонії за статтю в журналі
5 травня, 19:21
Білорусь перекрила ліси біля України, Польщі та Литви
Білорусь обмежила доступ до лісів біля кордону з Україною: які сценарії можливі
18 травня, 16:59
Російські лікарні витрачають ресурси на військових, поки цивільним бракує допомоги
Російська медицина не справляється з потоком поранених з України – розслідування
19 травня, 15:24
Пєсков знову заявив про переговори
Відновлення мирних переговорів. Кремль зробив заяву
18 травня, 18:36
Представника віє ЄС не обрано, бо Росія не виявляє жодного бажання вести конструктивний діалог
Євросоюз назвав умову для призначення спецпредставника по Україні
26 травня, 17:37
Глава Єврокомісії назвала країну, яка запускає дрони над Балтією
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
26 травня, 19:35
Ольга Сумська зі своєю донькою Антоніною Паперною
«Важка ситуація». Ольга Сумська висловилася про доньку, яка живе у РФ
29 травня, 11:26

Новини

«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
30 травня, 16:30

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua