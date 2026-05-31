Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ООН опинилася на межі банкрутства через США та Китай – WSJ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
ООН опинилася на межі банкрутства через США та Китай – WSJ
Вашингтон пояснює скорочення фінансування ООН прагненням підвищити ефективність роботи міжнародних структур
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сполучені Штати наразі заборгували ООН понад $4 млрд, а Китай – ще близько $455 млн

Організація Об’єднаних Націй зіткнулася із загрозою фінансового колапсу через затримки внесків з боку США та Китаю – двох найбільших донорів організації, на які припадає близько 42% її базового бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Сполучені Штати наразі заборгували ООН понад $4 млрд, а Китай – ще близько $455 млн.

На цьому тлі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що організація фактично бере участь у «перегонах до банкрутства» і може залишитися без коштів уже до середини серпня.

«Це дуже реальна перспектива», – наголосив Гутерріш.

Через гострий дефіцит фінансування ООН уже почала реалізовувати масштабну програму економії. Зокрема, організація закриває окремі офіси, скорочує близько трьох тисяч посад у секретаріаті, зменшує витрати на перекладацькі послуги та урізає фінансування миротворчих операцій.

Крім того, ООН прискорила виведення миротворчих контингентів із низки регіонів, включаючи Демократичну Республіку Конго, а також затримує виплати державам, які надають військовослужбовців для місій «блакитних касок», серед яких Непал і Бангладеш.

Ситуацію ускладнюють особливості фінансової моделі організації. ООН не має права залучати кредити для покриття дефіциту, а значна частина її витрат – близько 70% – припадає на оплату праці персоналу. Водночас держави-члени продовжують розширювати кількість програм та мандатів організації, яких нині налічується близько 40 тисяч.

За інформацією видання, Вашингтон пояснює скорочення фінансування прагненням підвищити ефективність роботи міжнародних структур. Представник Державного департаменту США Майкл Десомбр заявив у Раді Безпеки ООН, що Сполучені Штати виступають за «пріоритет ясності та результатів над неефективністю і порожніми словами».

Китай, своєю чергою, заявляє про готовність виконати свої фінансові зобов’язання перед організацією.

The Wall Street Journal також зазначає, що фінансовий тиск на ООН посилюється через скорочення внесків інших традиційних донорів, серед яких Велика Британія, Німеччина, Швеція та Нідерланди.

На тлі зростання заборгованості найбільших платників і зменшення міжнародної підтримки керівництво ООН попереджає, що без додаткового фінансування організація може зіткнутися з найсерйознішою бюджетною кризою за останні десятиліття.

Нагадаємо, майже 50 країн-членів Організації Об'єднаних Націй виступили зі спільною заявою, у якій рішуче засудили масовані й системні удари Російської Федерації по Києву та відкритий шантаж дипломатичних місій. Проте Сполучені Штати Америки відмовилися приєднуватися до цього документа.

До слова, генсек ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву Кремля про плани завдати ударів по українських оборонних підприємствах та «центрах ухвалення рішень» у Києві. Він заявив, що «глибоко стурбований» повідомленнями Москви.

Як відомо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдавання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.

Читайте також:

Теги: Китай фінансування Антоніу Гутерріш Генсек ООН Вашингтон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінансова мотивація стосуватиметься насамперед бійців штурмових підрозділів, які перебувають на «нулі»
До $10 тисяч: нардеп розповів, хто з військових в Україні отримуватиме рекордні виплати
Вчора, 18:32
Фонд Ради миру Трампа виявився порожнім
Росія вирішила врятувати фонд Ради миру Трампа, який виявився порожнім
28 травня, 14:02
Баланс між США та Китаєм залишається крихким
Чи можуть США втратити глобальне лідерство через Китай? Пояснення NYT
19 травня, 04:15
Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
Війна, яка назавжди змінила Росію та світ: стратегічний тупик та точки неповернення
18 травня, 16:26
На борту Ksl Deyang перебував екіпаж із громадян Китаю
Військово-морські сили показали китайське судно, яке атакувала Росія
18 травня, 10:51
Дводенний американсько-китайський саміт у Пекіні завершився без конкретних угод
Сі Цзіньпін восени приїде до США на запрошення Трампа
15 травня, 23:20
Трамп: Я щойно прочитав відповідь так званих «представників» Ірану. Мені це не подобається
Трамп назвав останню пропозицію Ірану щодо миру «абсолютно неприйнятною»
10 травня, 23:33
Посол Ірану в Китаї Абдолреза Рахмані Фазлі ​​під час виступу на прес-конференції в посольстві Ірану 9 березня в Пекіні
Посол Ірану в Пекіні заявив, що Китай може стати гарантом угоди зі США
10 травня, 22:56
Формально кошти є кредитом, однак їхнє погашення планується за рахунок майбутніх репарацій
Уряд збільшив видатки на оборону у 2026 році: що відомо
9 травня, 14:24

Соціум

Експертиза підтвердила російське походження дрона, який атакував Румунію. Бухарест готує відповідь
Експертиза підтвердила російське походження дрона, який атакував Румунію. Бухарест готує відповідь
ООН опинилася на межі банкрутства через США та Китай – WSJ
ООН опинилася на межі банкрутства через США та Китай – WSJ
Дітей Путіна виховували «німці»: розслідування про життя таємної родини диктатора
Дітей Путіна виховували «німці»: розслідування про життя таємної родини диктатора
«Що вкрасти і на кого звалити вину»: колишній американський астронавт розповів про роботу з росіянами
«Що вкрасти і на кого звалити вину»: колишній американський астронавт розповів про роботу з росіянами
Звідки у Трампа синці на руках: США оприлюднили деталі медичного звіту
Звідки у Трампа синці на руках: США оприлюднили деталі медичного звіту
Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті
Рідкісне географічне відкриття: науковці знайшли острів, якого не було на жодній карті

Новини

Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Сьогодні, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:06
Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Вчора, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
29 травня, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
29 травня, 21:46

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua