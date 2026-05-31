Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Сполучені Штати наразі заборгували ООН понад $4 млрд, а Китай – ще близько $455 млн

Організація Об’єднаних Націй зіткнулася із загрозою фінансового колапсу через затримки внесків з боку США та Китаю – двох найбільших донорів організації, на які припадає близько 42% її базового бюджету. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, Сполучені Штати наразі заборгували ООН понад $4 млрд, а Китай – ще близько $455 млн.

На цьому тлі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що організація фактично бере участь у «перегонах до банкрутства» і може залишитися без коштів уже до середини серпня.

«Це дуже реальна перспектива», – наголосив Гутерріш.

Через гострий дефіцит фінансування ООН уже почала реалізовувати масштабну програму економії. Зокрема, організація закриває окремі офіси, скорочує близько трьох тисяч посад у секретаріаті, зменшує витрати на перекладацькі послуги та урізає фінансування миротворчих операцій.

Крім того, ООН прискорила виведення миротворчих контингентів із низки регіонів, включаючи Демократичну Республіку Конго, а також затримує виплати державам, які надають військовослужбовців для місій «блакитних касок», серед яких Непал і Бангладеш.

Ситуацію ускладнюють особливості фінансової моделі організації. ООН не має права залучати кредити для покриття дефіциту, а значна частина її витрат – близько 70% – припадає на оплату праці персоналу. Водночас держави-члени продовжують розширювати кількість програм та мандатів організації, яких нині налічується близько 40 тисяч.

За інформацією видання, Вашингтон пояснює скорочення фінансування прагненням підвищити ефективність роботи міжнародних структур. Представник Державного департаменту США Майкл Десомбр заявив у Раді Безпеки ООН, що Сполучені Штати виступають за «пріоритет ясності та результатів над неефективністю і порожніми словами».

Китай, своєю чергою, заявляє про готовність виконати свої фінансові зобов’язання перед організацією.

The Wall Street Journal також зазначає, що фінансовий тиск на ООН посилюється через скорочення внесків інших традиційних донорів, серед яких Велика Британія, Німеччина, Швеція та Нідерланди.

На тлі зростання заборгованості найбільших платників і зменшення міжнародної підтримки керівництво ООН попереджає, що без додаткового фінансування організація може зіткнутися з найсерйознішою бюджетною кризою за останні десятиліття.

Нагадаємо, майже 50 країн-членів Організації Об'єднаних Націй виступили зі спільною заявою, у якій рішуче засудили масовані й системні удари Російської Федерації по Києву та відкритий шантаж дипломатичних місій. Проте Сполучені Штати Америки відмовилися приєднуватися до цього документа.

До слова, генсек ООН Антоніу Гутерріш прокоментував заяву Кремля про плани завдати ударів по українських оборонних підприємствах та «центрах ухвалення рішень» у Києві. Він заявив, що «глибоко стурбований» повідомленнями Москви.

Як відомо, Міністерство закордонних справ РФ попередило, що збройні сили країни-агресорки розпочинають «послідовне завдавання системних ударів» по підприємствах українського оборонно-промислового комплексу в Києві. Водночас Москва згадала й про так звані центри ухвалення рішень, наголосивши, що теж битиме по них.