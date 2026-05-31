Експертиза підтвердила російське походження дрона, який атакував Румунію. Бухарест готує відповідь

Румунська влада оприлюднила неспростовні докази того, що житловий будинок у місті Галац атакував саме російський дрон

У багатоповерхівку в місті Галац 29 травня влучив російський аналог іранського «Шахеда» – модель «Герань-2». Як інформує «Главком», про це президент Румунії Нікушор Дан сказав в інтерв’ю BBC.

За словами Нікушора Дана, на знайдених уламках було виявлено напис кирилицею «Герань-2». Також електронні компоненти, навігаційні системи, модулі керування, двигун та конструктивні елементи, що аналізувалися, мають схожість аж до тотожності з тими, що були знайдені в інших дронів «Герань-2», вилучених раніше на території Румунії та однозначно ідентифікованих як виготовлені у РФ.

Звіт також показує, що маркування виробництва, технічні написи, конструктивні особливості та використані матеріали відповідають тому ж технологічному процесу, що й у дронів «Герань-2», аналіз яких проводився в останні роки.

Фізико-хімічні аналізи підтвердили наявність тих самих типів матеріалів і палив, які неодноразово виявлялися в апаратах цієї серії.

«Той факт, що такий засіб ударив по житловому будинку в Румунії, завдавши травм і матеріальних збитків, має особливу серйозність, і єдиною відповідальною стороною є Росія», – заявив президент Румунії.

Він також повідомив, що результати експертизи будуть передані союзникам Румунії в Європейському Союзі та НАТО.

За словами глави держави, Бухарест не має наміру ігнорувати подібні інциденти, які становлять загрозу безпеці громадян та суверенітету країни. Румунська влада розглядає можливість подальших дипломатичних заходів у відповідь.

Зокрема, президент допустив варіант вислання російського посла у разі повторення подібних інцидентів, наголосивши, що Румунія діятиме поетапно у межах дипломатичних процедур.

«Я сподіваюсь, що вони зупиняться. Якщо ж ні – є інші заходи, які можуть бути вжиті. Наприклад, вислання посла. Є певна ієрархія дипломатичних заходів», – заявив Нікушор Дан.

Нагадаємо, у ніч проти 29 травня під час масованого російського удару по півдню України один із безпілотників перетнув державний кордон і врізався в дах десятиповерхового будинку в Галаці – прикордонному місті приблизно за 20 кілометрів від України. На верхньому поверсі спалахнула пожежа, квартира зазнала руйнувань. Апарат ідентифікували як «Герань-2» – російська версія іранського «Шахеда».

Румунія звернулася до НАТО з вимогою прискорити надання систем протиповітряної оборони. МЗС країни назвало атаку «серйозною та безвідповідальною ескалацією» з боку Москви і викликало російського посла.

Нагадаємо, Bloomberg написав, що інцидент у Галаці оголив критичну проблему НАТО: за чотири роки бойових дій біля кордонів Альянсу Румунія зафіксувала вже 47 вторгнень безпілотників у свій повітряний простір.