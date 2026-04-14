Україна та Німеччина підписали оборонну угоду: деталі

Берлін надасть ППО, дрони та боєприпаси і заявив про перехід до стратегічного партнерства

Україна та Німеччина підписали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, інформує «Главком».

За словами Мерца, до нового пакета допомоги увійдуть системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси. «Ми підвищуємо наші двосторонні відносини з Україною до рівня стратегічного партнерства», – заявив канцлер.

Він також наголосив, що Німеччина залишається одним із ключових партнерів України за обсягами підтримки та зацікавлена у довгостроковій співпраці. Окремо сторони підписали угоду про оборонну взаємодію, яка передбачає поглиблення співпраці у військовій сфері.

Крім того, Мерц заявив, що Росія повинна якнайшвидше завершити війну, оскільки не має шансів на перемогу. «Росія повинна закінчити цю війну якнайшвидше. У неї немає шансів її виграти», – наголосив він.

За словами канцлера, Німеччина також посилюватиме заходи проти так званого «тіньового флоту» Росії, який використовується для обходу санкцій. «Ми посилимо наші заходи проти російського тіньового флоту. Також будемо працювати разом над питаннями Близького Сходу, щоб підвищити оборонні спроможності та краще організувати цю роботу», – заявив Мерц.

Окремо він прокоментував результати виборів в Угорщині. «Люди проголосували не лише за зміну уряду, а й проти режиму. Вперше з 1989 року вони знову проголосували за свободу. Угорці обрали Європу і світ», – зазначив канцлер.

Він додав, що ці результати свідчать про зміну політичних тенденцій у регіоні. «Немає жодної тенденції, яку неможливо було б зупинити, коли йдеться про правий популізм і автократію. Маятник хитнувся в інший бік, і це хороша новина для Європи, для Німеччини і для України», – підсумував він.

Нагадаємо, що у Німеччині розгорівся політичний скандал навколо канцлера Фрідріха Мерца через його позицію щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Представники партії «Зелені» різко розкритикували Мерца за відмову передавати Україні німецькі крилаті ракети Taurus. Зокрема, заступниця голови парламентської групи «Зелених» Агнешка Брюггер заявила, що постачання цих ракет Києву давно назріло.

До слова, після Німеччини глава держави відвідає Норвегію, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Йонасом Гар Стере. Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський відвідає Німеччину, Норвегію, Нідерланди та Італію.