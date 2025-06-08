Український винищувач F-16 збив ворожий Су-35 на Курському напрямку – Bild

На Сумщині відбувся перший повітряний бій за участю українського F-16

Повітряний поєдинок відбувся над північним сходом України

Україна вперше збила російський Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. Цей повітряний бій на Курському напрямку став історичною перемогою для Києва. Як інформує «Главком», про це пише Bild.

Зазначається, що повітряний поєдинок відбувся 7 червня над північним сходом України. У рамках оборони Сумської області Повітряні сили Збройних сил України використовували літаки для бомбардування позицій ворога всередині країни і в російській Курській області.

У відповідь на це росіяни направили в бій сучасний Су-35. Проте пілот російського винищувача потрапив у засідку. Разом із F-16 Україна підняла в повітря шведський Saab 340 AEW&C, який виявив ворожий літак за 200-300 км до кордону і передав координати F-16.

За даними видання, український F-16 запустив ракету AIM-120, яка збила Су-35 недалеко від міста Кореневе в Курській області. Російський пілот встиг катапультуватися, а українські винищувачі повернулися на базу без втрат.

«Справа не тільки в F-16 – справжнім геймчейнджером стала шведська система AWACS, яка розпізнає російські літаки за сотні кілометрів і спрямовує ракети F-16 у реальному часі. Су-35 навіть не знав, що його атакують», – написав канадський пілот і авіаексперт Марк Брукс на своїй сторінці в соцмережі X.

Крім того, аналітичний портал Air Power підкреслив, що це перший повітряний бій за участю українського F-16. Ба більше, російський літак був збитий голландською модифікацією F-16AM, яку багато експертів уже вважали застарілою.

Раніше анонсувалося, що Нідерланди 26 травня відправлять до України винищувач F-16. Це останній із тих, які виділяла країна. Також Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.

Також Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

Як відомо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

До слова, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.