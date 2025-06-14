Розвідка назвала категорію військових, яких найважче повернути з російського полону

У рамках обміну 14 червня було звільнено важкопоранених захисників та воїнів молодше 25 років

Україна продовжує повертати своїх захисників з російського полону, проте деякі категорії військових є особливо «складними» для обміну. Як інформує «Главком», про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Це був черговий етап важливого великого обміну за результатами двомовностей в Стамбулі. І в ході цього етапу, як і за попередніми домовленостями, сьогодні були звільнені, важко хворі поранені. І молоді захисники – 25 років і молодші», – зазначив Юсов.

За словами Юсова, більшість повернутих сьогодні – саме офіцери, а ця категорія є найскладнішою для повернення. Через безпекові міркування точна кількість звільнених наразі не розголошується, оскільки переговори ще тривають.

«Те, що сьогодні повернулися більшість офіцерів – це дуже добрі новини, тому що це категорія, яку повертати складно. Разом з тим нікого не легко повертати з російської неволі. І цей обмін весь тиждень супроводжується інформаційними атаками, тиском на переговорну групу, дезінформацією, тиском на родичів наших полонених. Але тим не менше Україна тримається, переговорна група працює. Коронаційний штаб виконує доручення президента і повертає своїх додому», – додав представник розвідки.

Нагадаємо, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

Крім того, Україна першою почала безстрокові санітарні обміни з Росією. Було передано поранених полонених прямо з лінії фронту.

Також стало відомо, що росіяни відрубали полоненому українському військовому палець.