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Безпілотники атакували Ростовську область: вибухи пролунали у Таганрозі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Безпілотники атакували Ростовську область: вибухи пролунали у Таганрозі
Мешканці Таганрогу почули сильні вибухи
фото з відкритих джерел

Як повідомили місцеві жителі, пролунало щонайменше 10 вибухів

У ніч на 1 серпня безпілотники атакували місто Таганрог у Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Як повідомили місцеві жителі пролунало щонайменше 10 вибухів. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що за попередньою інформацією, є результати в районі авіабудівного підприємства імені Берієва.

Довідка
Це російське авіабудівне підприємство спеціалізується на виробництві гідролітаків і літаків-амфібій типу Бе-200. Воно також займається випробуванням і впровадженням у серійне виробництво дослідних зразків авіаційної техніки, інтеграцією систем радіолокаційного спостереження та наведення, модернізацією й тестуванням літаків А-50, А-100, Ту-95МСМ. Крім цього, підприємство проводить підготовку льотного та технічного персоналу, забезпечує науково-технічний супровід, експлуатацію та післяпродажне обслуговування авіаційної техніки.

Крім того, у селі Петрушино, за даними Андрющенко, є ураження в місці базування 325 авіремонтного та 708 віськово-транспортного авіаційного полку.

Раніше ми писали, що у Волгоградській області пролунали близько чотирьох вибухів, повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал.

Місцеві жителі повідомили, що над містом бачили кілька спалахів і чули 4-5 вибухів у передмісті Волгограда. За їхніми словами, працювала ППО, яка збивала безпілотники. Також з'явилася інформація про те, що було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі.

У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

До слова, у ніч на 29 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Донецьку продунали сильні вибухи, місцеві мешканці повідомили про атаку БпЛА. Одна «росіянка» жаліється, що в небі просто «кишить безпілотниками».

Теги: вибух росія безпілотник

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