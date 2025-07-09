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Дев'ять російських арбітрів підозрюються в отриманні хабарів за вплив на результати матчів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дев'ять російських арбітрів підозрюються в отриманні хабарів за вплив на результати матчів
Арбітра Головка було затримано російською поліцією за вплив на результат матчу Першої ліги

Серед підозрюваних перебувають судді, які фігурували у справі про підкуп клубом «Торпедо» футбольних арбітрів

Дев'ять російських футбольних арбітрів підозрюються в отриманні хабарів за вплив на результати матчів. Про це інформує Главком.

Як повідомляє російський інсайдер Іван Карпов, серед підозрюваних перебувають судді Максим Перезва та Богдан Головко, які фігурували у справі про підкуп клубом «Торпедо» футбольних арбітрів.

Варто зазначити, що арбітра Головка було затримано російською поліцією за вплив на результат матчу Першої ліги.

Нагадаємо, «Челсі» вийшов у фінал клубного чемпіонату світу-2025, обігравши в 1/2 фіналу бразильський «Флуміненсе» з рахунком 2:0.

Клубний чемпіонат світу-2025. Півфінал

«Челсі» (Англія) – «Флуміненсе» (Бразилія) – 2:0

Голи: Жоао Педро, 18, 56.

У фіналі «Челсі» зустрінеться з переможцем матчу «Реал» – ПСЖ. Другий півфінал відбудеться в середу, 9 липня, о 22:00.

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія

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