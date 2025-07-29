В окупованому Донецьку пролунали вибухи, частина міста без світла

За попередньою інформацією, в окупованому Донецьку були атаковані ЖД та електропідстанції

У ніч на 29 липня тимчасово окупований Донецьку атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Донецьку продунали сильні вибухи, місцеві мешканці повідомили про атаку БпЛА. Одна «росіянка» жаліється, що в небі просто «кишить безпілотниками».

За попередньою інформацією, в окупованому Донецьку були атаковані ЖД та підстанції. Пишуть, що частина міста залишилася без світла.

Раніше ми писали, що 25 липня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки. На опублікованих відео видно, що після вибухів над містом здійнявся дим.

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні.

До слова, Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича та державний зрадник, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем.