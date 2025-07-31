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У Волгоградській області пролунали вибухи: ймовірно, атаковано залізницю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Волгоградській області пролунали вибухи: ймовірно, атаковано залізницю
Безпілотники атакували Волгоградську область
фото з відкритих джерел

За попередньою інформацією, було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області

У Волгоградській області пролунали близько чотирьох вибухів, повідомляє «Главком» із посиланням на російський телеграм-канал.

Місцеві жителі повідомили, що над містом бачили кілька спалахів і чули 4-5 вибухів у передмісті Волгограда. За їхніми словами, працювала ППО, яка збивала безпілотники. Також з'явилася інформація про те, що було атаковано залізничну станцію Котельникове у Волгоградській області.

У регіоні спостерігаються перебої з мобільним інтернетом. Станом на зараз офіційної інформації про постраждалих або руйнування немає. Про гучні звуки також повідомляють мешканці міста Котельникове.

В аеропорту Волгограда введено план «Килим» – попередньо, через присутність безпілотників у небі. 

Раніше ми писали, що у ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі.

У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

До слова, у ніч на 29 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Донецьку продунали сильні вибухи, місцеві мешканці повідомили про атаку БпЛА. Одна «росіянка» жаліється, що в небі просто «кишить безпілотниками».

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні.

До слова, Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича та державний зрадник, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем.

Теги: вибух росія безпілотник

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