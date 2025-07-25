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Збирають девʼятикласники. Росія різко пришвидшує виробництво «Шахедів»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Збирають девʼятикласники. Росія різко пришвидшує виробництво «Шахедів»
На об'єкті підлітків залучають не лише до складання безпілотників в «Алабузі», а й до будівельних робіт
скріншот з відео

Завод з виробництва ударних дронів в «Алабузі» рекордно масштабується

Москва вперше офіційно продемонструвала дроновий завод в економічній зоні «Алабуга». Фактично тут розташована головна російська фабрика зі створення ударних безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Компанія почала виробляти дрони Shahed у 2023 році, а тепер також випускає дешевші версії, призначені для використання як приманки, зокрема «Гербери». Завод тепер повністю перейшов від іранської франшизи до повністю локалізованої виробничої лінії. Розширення відбувається настільки швидко, що експерти вважають, що кінцевою метою підприємства може бути масове виробництво дронів для глобального експорту.

Кілька нових складів та гуртожитків для робітників
Кілька нових складів та гуртожитків для робітників
Нові робітничі гуртожитки можуть вмістити десятки тисяч додаткових працівників
Нові робітничі гуртожитки можуть вмістити десятки тисяч додаткових працівників

З кінця 2024 року до середини липня цього року на супутникових знімках видно щонайменше вісім нових складських споруд, поруч із будівлями, які раніше були ідентифіковані як виробничі потужності «Шахедів». Деякі з них все ще перебувають на стадії будівництва. З січня по вересень 2024 року «Алабуга» виготовила понад 5,7 тис. дронів Shahed, що більш ніж удвічі перевищує кількість, вироблену за весь 2023 рік.

«Алабуга» активно залучає дітей до виробництва безпілотників. Зокрема, школярів запрошують сюди одразу після дев'ятого класу. Крім того, «Алабуга» ще й залучає дітей до будівництва гуртожитків для працівників, цехів, приміщень тощо. Після завершення будівництва будівлі зможуть вмістити до 40 тис. працівників.

Будівництво гуртожитків
Будівництво гуртожитків

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України у розділі «Компоненти у зброї» порталу «War&Sanctions» опублікувало детальний аналіз складових нового безпілотного літального апарату, який Росія використовує як розвідник та фальш-ціль. Цей апарат застосовується для виявлення позицій української протиповітряної оборони та її перевантаження. За окремими даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

До слова, на Оріхівському напрямку, що на Запоріжжі, завершено будівництво першого антидронового тунелю. Раніше повідомлялося, що українські інженерні війська активно встановлюють тисячі кілометрів антидронових коридорів на логістичних шляхах по всій лінії фронту. Ця ініціатива спрямована на захист українських військ та ключових маршрутів від постійної загрози ворожих безпілотників. Перший антидроновий коридор у Силах оборони з'явився на початку березня 2025 року в прикордонні Сумщини, у районах, куди відійшли українські війська з курського плацдарму, і де Росія намагається вести наступ. З того часу там було створено розгалужену мережу захисних коридорів, що помічають як військові, так і цивільні.

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Теги: зброя росія безпілотник

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