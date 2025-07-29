Безпілотники атакували Росію: у місті Сальск пролунали вибухи

За попереднбою інформацією, у Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту

У ніч на 29 липня безпілотники атакували Ростовську область, місто Сальськ, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Ростовську область атакували безпілотники, зокрема, у місті Сальськ пролунали потужні вибухи, а росіяни жаліються, що БпЛА ще гудять у небі.

У Сальську безпілотники вдарили по залізничному об'єкту, там розгорілася масштабна пожежа.

В.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар написав, що БпЛА атакували Каменськ-Шахтинський, Сальськ, Волгодонськ, Кіровське та Тарасівський район. За його словами, у Сальську сталося займання на залізничній станції, пасажирський потяг відведений на безпечну відстань.

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Пожежа у Сальську після вибухів фото: Exilenova+

Раніше ми писали, що у ніч на 29 липня тимчасово окупований Донецьк атакували безпілотники. Частина міста залишилася без світла, повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

В окупованому Донецьку продунали сильні вибухи, місцеві мешканці повідомили про атаку БпЛА. Одна «росіянка» жаліється, що в небі просто «кишить безпілотниками».

Нагадаємо, на тимчасово окупованій частині Донеччини запровадили нові графіки подачі води – у Донецьку та Макіївці тепер її подаватимуть лише раз на три доби, а в Харцизьку, Іловайську та Зугресі – раз на два дні.

До слова, Олег Царьов, політик-втікач часів Януковича та державний зрадник, прокоментував критичну ситуацію з водопостачанням у тимчасово окупованому Донецьку, яким нині керує так звана «влада ДНР». За його словами, вода у місті подається лише раз на три дні, що призводить до побутових проблем.