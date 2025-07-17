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Трамп дав Путіну 50 днів. Білий дім розкрив план тиску на РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Трамп дав Путіну 50 днів. Білий дім розкрив план тиску на РФ
Керолайн Левітт заявила, що Трамп прагне, аби війна закінчилася дипломатичним рішенням
фото: скриншот з відео

Речниця Білого дому заявила, що високі тарифи завдадуть шкоди російській економіці

Речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що адміністрація Дональда Трампа введе вторинні санкції та тарифи проти РФ, якщо протягом 50 днів в Україні не буде досягнуто припинення вогню. Про це вона сказала під час брифінгу, інформує «Главком».

Обмеження стосуватимуться також країн, які купують російську нафту.

«Якщо протягом 50 днів в Україні не буде припинення вогню або мирної угоди, Росія зіткнеться з дуже високими тарифами і вторинними санкціями», – наголосила речниця. Левітт додала, що такі дії завдадуть шкоди російській економіці.

«Президент прагне, аби війна закінчилася дипломатичним рішенням. Він наполягає на цьому. Його адміністрація провела багато годин і багато часу, намагаючись вирішити цю війну», – підсумувала речниця.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, він сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Згодом глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що президент США Дональд Трамп мав би надати російському диктатору Володимиру Путіну коротший термін для початку мирних переговорів, а не 50 днів. 

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Теги: США росія війна

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