Люди сплять на підлозі: у РФ черговий авіаколапс через атаку дронів (відео)

У «Шереметьєво» багато пасажирів чекають на вильоти по 12 годин, сплять прямо на підлозі

У російських аеропортах через нічну атаку дронів знову почалися масові скасування та затримки рейсів. Про це передає «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема, у «Шереметьєво» багато пасажирів чекають на вильоти по 12 годин, сплять прямо на підлозі. У Пулковому схожа ситуація – десятки літаків відправили туди з Москви.

Росіяни скаржаться, що не можуть відлетіти на відпочинок. Всього з Москви в інші міста перенаправили 134 літаки. «Шереметьєво», «Внуково» та «Домодєдово» цієї ночі двічі припиняли роботу на фоні загрози атаки БпЛА.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня в Москві, Калузькій області та підмосковних населених пунктах була оголошена атака безпілотників. Жителі Зеленограда, селища Голубе та інших районів повідомляють про вибухи й гучні звуки, характерні для польоту дронів.

У 15-му мікрорайоні Зеленограда очевидці чули гучні вибухи. За їхніми словами, дрони пролітали просто над дахами багатоповерхівок, у деяких будинках вибило шибки. У селищі Голубе місцеві мешканці розповідають, що під час потужних «хлопків» тремтіли вікна й стіни.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що система ППО начебто знищила 13 ворожих безпілотників, які намагалися атакувати столицю. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.