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Лавров заявив, що в отруєнні Навального винна Німеччина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Лавров заявив, що в отруєнні Навального винна Німеччина
фото з відкритих джерел

Лавров нагадав, що на прохання російської влади надати докази отруєння Навального в 2020 році у ФРН не відповіли

Захід не має права втручатися у внутрішні справи РФ, так як саме на Заході могли отруїти Навального. Так глава МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на реакцію західних країн на смерть Олексія Навального. Про це він заявив на прес-конференції телеканалу «Росія-24».

«От ця істерика з приводу смерті Навального переконливо це показала, я навіть не хочу докладно коментувати, чи не мають права ці люди втручатися в наші внутрішні справи, тим більше, що у них у самих така колода на оці з Гонсало Лірою, який помер від тортур в українській в'язниці», – сказав російський дипломат.

За його словами, ніхто не знає, що з опозиціонером зробили ще в 2020 році в Німеччині, де виявили, що він був отруєний «Новачком». 

«Якщо говорити, конкретно, про Навального. Ніхто не знає, що з ним зробили на території Німеччини. Пам'ятайте, коли йому стало погано у літаку – негайно літак було приземлено. Німці на прохання подружжя попросили його терміново забрати. Коли він опинився в Німеччині, у цивільній клініці нічого не знайшли у нього з того, в чому нас звинувачували. Перевели до клініки Бундесверу і вже там визначили, що якийсь «Новичок» виявлений у його організмі», – сказав Лавров.

Сергій Лавров додав, що Німеччина звинуватила РФ у отруєнні Навального у 2020 році. Однак на прохання російської влади надати докази у ФРН не відповіли. З його слів, ніхто не знає, що з Навальним зробили на території Німеччини.

Нагадаємо, у Лаврова паніка, що Україна отримає далекобійну зброю, яка дістане до Москви.

«За нашими даними, ЄС склав рекомендації для України – потрібно робити ставку на постачання далекобійної зброї, щоб «дістати до серця Росії», – заявив Лавров. Він додав, що європейці нібито виходять з того, що наявною зброєю виграти війну неможливо.

Стало відомо, що Навального хочуть поховати таємно: мати опозиціонера розповіла про шантаж від силовиків.

Навальна наголошує, що згідно з законом їй мали одразу віддати тіло сина, але досі не зробили цього. Більше того, її шантажують та ставлять умови: де, як та коли має бути похований Навальний. За її спостереженнями, до слідчих постійно приходять накази з Кремля, або ж з Центрального апарату слідчого комітету.

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Теги: росія Сергій Лавров літак смерть Україна шантаж Олексій Навальний

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