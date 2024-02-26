Хорватський міністр обізвав президента Сербії «російським супутником»: наслідки заяви

Очільника Сербії закликали вирішити, на «чиєму він боці»

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман назвав президента Сербії Александара Вучича «російським супутником» через те, що в Сербії відбулася акція протесту біля посольства Хорватії в Белграді. Про це повідомляє Politico.

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Гордан Грліч-Радман заявив, що Вучичу доведеться вирішити, на чиєму він боці – Росії чи ЄС – «оскільки неможливо і незручно всидіти на двох стільцях одночасно».

Грліч-Радман назвав Вучича «російським супутником» та заявив, що «згубний вплив Росії на Західних Балканах не буде допущений».

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У відповідь Вучич заявив, що Гліч-Радман «не тільки брутально втручається у внутрішні справи Сербії, але й, як завжди, бреше, ображає сербський народ і погрожує громадянам Сербії».

«Я ніколи не був нічиїм слугою, чого не можна сказати про Гліча-Радмана», – наголосив Вучич.

Міністерство закордонних справ Сербії назвало коментарі Гліча-Радмана «неприйнятними».

Згідно із заявою сербського зовнішньополітичного відомства, висловлювання хорватського міністра «є подальшим продовженням нагнітання атмосфери ненависті до Республіки Сербія і сербського народу і порушують спільну політику сприяння миру і стабільності в регіоні».

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Нагадаємо, Сербія отримала нове озброєння від РФ попри міжнародні санкції.

АР пише, що РФ доставила цю зброю Сербії кілька місяців тому, попри те, що її повітряний простір майже повністю оточений країнами-членами НАТО, які погодилися з західними санкціями проти Росії.

Нині Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Також Сербія припустила погіршення відносин з Росією.

Стало відомо, що сербський суд ще раз розгляне справу проти ексгенерала СБУ Наумова