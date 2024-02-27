Головна Світ Політика
search button user button menu button

У мережі з’явилися супутникові знімки з місця падіння А-50

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У мережі з’явилися супутникові знімки з місця падіння А-50
На опублікованих супутникових знімках видно сліди пожежі
фото: скріншот з відео

Повітряні сили разом з представниками Головного управління розвідки 23 лютого збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

З'явилися супутникові знімки з місця падіння російського літака А-50, який українські військові збили над Азовським морем 23 лютого. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Знімки зроблені над хутором Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ. Саме там впав російський літак А-50.

На супутникових знімках видно сліди пожежі, яка охопила площу приблизно в 4,5 тис. кв. м.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти людей, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.

Також повідомлялося, що ввечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат. 

Читайте також:

Теги: літак росія фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше українців працює на будівництві та у промисловому секторі
Допомогли українці: країна ЄС похвалилася успіхами стосовно працевлаштування
15 лютого, 17:39
Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
Міжнародна федерація не допустила збірну Білорусі до відбору на Олімпіаду-2026 в хокеї
13 лютого, 00:45
Наслідки удару по аеродрому «Бельбек»
Удар по аеродрому «Бельбек»: британська розвідка анонсувала неприємності для РФ
10 лютого, 12:59
Для забезпечення швидкого розміщення сил протягом 72 годин необхідне попереднє схвалення
Румунія надала дозвіл на швидке розгортання сил НАТО в разі серйозних загроз
9 лютого, 11:31
Російський диктатор щонайменше шість разів збрехав у розмові із журналістом
Головні фейки Путіна в інтерв'ю Такеру Карлсону
9 лютого, 11:08
Російський диктатор Володимир Путін
Путін спрогнозував, які стосунки будуть між Росією та Україною
9 лютого, 03:20
Наслідки ракетної атаки на столицю
ISW проаналізував ракетну атаку РФ на Україну 7 лютого
8 лютого, 06:15
Дипломат пояснив, чому 13-й пакет санкції ЄС проти Росії буде найслабшим з усіх
Дипломат пояснив, чому 13-й пакет санкції ЄС проти Росії буде найслабшим з усіх
4 лютого, 23:50
1 лютого українські військові успішно завдали удару по кораблю Чорноморського флоту Росії
Генерал США оцінив знищення російського катера «Івановець»
3 лютого, 08:37

Політика

Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву
Спікер Палати представників США після зустрічі з Байденом зробив заяву
Посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК
Посли G7 відреагували на призначення нового голови НАЗК
Затримання українського журналіста в Польщі. Поліція зробила заяву
Затримання українського журналіста в Польщі. Поліція зробила заяву
У мережі з’явилися супутникові знімки з місця падіння А-50
У мережі з’явилися супутникові знімки з місця падіння А-50
Байден зустрівся з лідерами Конгресу: про що домовилися
Байден зустрівся з лідерами Конгресу: про що домовилися
Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті
Естонський полковник спрогнозував, чого Україні чекати на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Мільйон снарядів для України: Макрон розкритикував обіцянку ЄС
38K
Путін вирішив влаштувати Навальному «веселий» похорон
16K
Вибухи і трактори на вулицях Варшави: польські фермери протестують (фото, відео)
4959
Що змінилось для українських біженців у Швейцарії: цифри і факти
4582
Окупанти просунулися в районі Кремінної: аналіз ISW
3791
«Щодня прокидаюсь і дякую Хорватії». Історія українських біженців, що осіли на Балканах

Новини

Розвиток систем накопичення енергії в Україні блокують борги в енергетиці – «Укренерго»
Сьогодні, 11:40
Бізнес Ахметова відзвітував про різке збільшення інвестицій в Україну у 2023 році
Сьогодні, 11:28
Понад 5,77 млрд грн на захист України направили Віктор та Олена Пінчуки з першого дня війни
Сьогодні, 09:00
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 27 лютого
Сьогодні, 06:30
Міжнародний день оптиміста. Які свята відзначаємо 27 лютого
Сьогодні, 00:00
FavBet передали 60 млн грн прикордонникам для фортифікації північного кордону
Вчора, 16:11

Прес-релізи

У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
У столиці пройде вступна лекція «Експрес-курс бізнес-планування підприємця-початківця» для військових та їх родин
26 лютого, 10:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua