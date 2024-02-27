У мережі з’явилися супутникові знімки з місця падіння А-50

Повітряні сили разом з представниками Головного управління розвідки 23 лютого збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50

З'явилися супутникові знімки з місця падіння російського літака А-50, який українські військові збили над Азовським морем 23 лютого. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

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Знімки зроблені над хутором Трудова Вірменія Краснодарського краю РФ. Саме там впав російський літак А-50.

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На супутникових знімках видно сліди пожежі, яка охопила площу приблизно в 4,5 тис. кв. м.

Нагадаємо, що 23 лютого Повітряні сили повідомили про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Літак мав позивний «Баян». Екіпаж із десяти людей, який був на борту, також знищений українськими Збройними силами.

Також повідомлялося, що ввечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який допомагав окупантам визначати розташування українських об'єктів та наводив удари по них. Всього на озброєнні Російської Федерації три одиниці А-50 та шість одиниць А-50У. Один літак коштує щонайменше $330 млн.

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Літак дальнього радіолокаційного виявлення виступає в ролі коригувальника при масованих обстрілах України. Росія також використовує їх для виявлення української ППО.

До слова, минулого року один російський А-50 вже було пошкоджено. Тоді літак, розташований на авіабазі «Мачулищі», атакував безпілотний літальний апарат.