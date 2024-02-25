Військові зможуть керувати дронами, будучи далеко від фронту: подробиці

Глава Мінцифри запевняє, що «хлопці з Вінниці та Львова» зможуть управляти безпілотниками на передовій

У майбутньому оператори БпЛА зможуть масово керувати дронами не перебуваючи в зоні бойових дій. Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на форумі «Україна. Рік 2024«.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка розшириться, наскільки багато різних типів БпЛА можна запускати дистанційно. Але по факту нинішні технології дозволяють це робити», – запевнив очільник Мінцифри.

За його словами, в України є доступ до найкращих технологій, зокрема до супутникового зв’язку багатьох країн НАТО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас Федоров зазначив, що наразі не йдеться про масове застосування всіх типів безпілотників далеко за лінією зіткнення. Однак це питання часу, коли «хлопці з Вінниці та Львова» зможуть управляти дронами на фронті.

Нагадаємо, що Федоров також заявив, що ціль виробити один мільйон FPV-дронів у 2024 році, яку анонсував президент Володимир Зеленський, перевиконають.

Як відомо, Зеленський анонсував, що 2024 рік має стати часом зростання внутрішнього оборонного виробництва. Зокрема, цьогоріч держава планує виробити мільйон FPV-дронів. Також є можливість виробити понад 10 тис. ударних дронів середньої та більшої дальності.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров анонсував потужний план України на 2024 рік.