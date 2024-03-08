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Британська розвідка пояснила, навіщо РФ використовує іранські дрони Mohajer-6 в Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, навіщо РФ використовує іранські дрони Mohajer-6 в Криму
Mohajer-6 – це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії та помічений у польоті над Чорним морем та Кримом
фото з відкритих джерел

За даними британської розвідки, практична дальність дії Mohajer-6 обмежена прямою видимістю для забезпечення управління оператором у режимі реального часу

Росія використовує іранські дрони Mohajer-6 для розвідки над Чорним морем, а також для коригування ударів по узбережжю.
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Mohajer-6 – це безпілотний літальний апарат іранського виробництва, наданий Росії та помічений у польоті над Чорним морем та Кримом. Mohajer-6 призначений для розвідки, спостереження, виявлення цілей, але також може проводити атаки класу «повітря-земля» з використанням керованих боєприпасів вільного падіння.

За даними британської розвідки, практична дальність дії Mohajer-6 обмежена прямою видимістю для забезпечення управління оператором у режимі реального часу: приблизно 200 км на висоті 3,3 км. Її можна розширити шляхом передачі управління іншу наземну станцію управління.

Британська розвідка пояснила, навіщо РФ використовує іранські дрони Mohajer-6 в Криму фото 1

«Присутність дронів у західному Криму, ймовірно, є свідченням того, що Росія намагається виявити загрози російським портам і судам після недавніх успіхів України. Існує реальна можливість, що в їх завдання також входить підтримка російських процесів завдання ударів по південно-західному узбережжю України», – зазначають у міноборони Британії.

Британська розвідка пояснила, навіщо РФ використовує іранські дрони Mohajer-6 в Криму фото 2

Україна збила щонайменше один Mohajer-6 – 23 вересня 2022 року над Чорним морем, а Росія, ймовірно, випадково збила дрон над Кримом 6 червня 2023 року, йдеться у зведенні.

Раніше агенство Reuters повідомило, що Іран також надав Росії декілька сотень балістичних ракет. 

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Теги: росія безпілотник Іран британська розвідка

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