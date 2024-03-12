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У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео)
За попередніми даними, літак упав на території цвинтаря в районі села Богородське
фото скріншот відео

На даний момент з боку аеродрому йде сильний дим

Сьогодні, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Про це повідомляє телегам-канал Baza.

Літак із палаючим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Іванівській області.

На даний момент з боку аеродрому йде сильний дим.

У Росії впав літак. На борту було 12 людей (відео) фото 1

Згодом стало відомо, що літак Іл-76 розбився в Іванівській області під час заходу на посадку. За попередніми даними, він упав на території цвинтаря в районі села Богородське, неподалік аеродрому. На борту було 12 людей.

Борт наполовину зруйновано. Наразі відбувається пожежа.

Раніше повідомлялося, що підбитий російський винищувач впав на мешканців Луганщини

Теги: пожежа літак відео

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