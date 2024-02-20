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Продавав канабіс та підтримував агресію РФ: у Києві затримано росіянина-нелегала

Катерина Іванова
glavcom.ua
Продавав канабіс та підтримував агресію РФ: у Києві затримано росіянина-нелегала
Уродженець Московської області перебував Україні нелегально
фото: Facebook / Київська міська прокуратура

Підозрюваний поширював відео, де на фоні зруйнованих будинків в Ірпені пишався, що в місті були росіяни

Росіянин у Києві незаконно продавав канабіс та знімав відео руйнувань в Ірпені, захоплюючись діями окупантів та виправдовуючи збройну агресію РФ. Тепер на нього чекає суд. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

«Уродженець Московської області, перебуваючи в Україні нелегально, з 2023 року займався збутом канабісу. Для зустрічей з «‎клієнтами»‎ чоловік використовував вбиральні ресторанів та парковки торговельних центрів», – повідомляють праоохоронці.

Повідомляється, що під час обшуку його помешкання було вилучено мобільний телефон, у якому було відео зі звільненого Ірпеня. На ньому чоловік йшов вулицею серед зруйнованих будинків та розстріляних парканів та з гордістю казав, що тут були росіяни.

«Тобто обвинувачений схвалює дії військ РФ під час окупації міста – погроми, руйнування, вбивства. Це відео чоловік поширив через Telegram серед знайомих», – зауважили у прокуратурі.

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 25-річного громадянина РФ за обвинуваченням у незаконному збуті канабісу та поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України.

Нагадаємо, СБУ оголосила підозру ексочільнику забороненої партії «Держава».

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ Василець переїхав до Москви, де публічно підтримав агресивну війну проти України.

Повідомляється, що Столичний блогер, який брав участь у ток-шоу на каналах Медведчука, отримав підозру.

«Пропагандисти країни-агресора запрошували його до участі в телеефірах ворожих інформресурсів, зокрема на канал «Звезда», який належить Міноборони РФ. За даними слідства, фігурант ще до початку повномасштабного вторгнення Росії був постійним учасником ток-шоу на телеканалах Медведчука», – додали в СБУ.

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Теги: прокуратура телефон паспорт Міноборони РФ держава Telegram чоловік росіяни

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