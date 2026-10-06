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Біля берегів Сочі палає танкер: місто накрила хмара чорного диму (відео)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Біля берегів Сочі палає танкер: місто накрила хмара чорного диму (відео)
Над акваторією піднялася велика хмара чорного диму, яку видно з узбережжя міста
фото: кадр з відео

У мережі з’явилися кадри масштабної пожежі в акваторії російського курортного міста

Біля берегів Сочі в Чорному морі спалахнула масштабна пожежа на судні. Над акваторією піднялася велика хмара чорного диму, яку видно з узбережжя міста. Відповідні кадри поширюють у мережі, пише «Главком».

На відео видно судно, охоплене вогнем, та густий чорний дим, який здіймається над морем. За попередніми повідомленнями, йдеться про танкер. Водночас офіційної інформації російської влади про назву судна, причину займання та можливі наслідки пожежі наразі немає.

Пожежа на танкері біля узбережжя Сочі
Пожежа на танкері біля узбережжя Сочі
фото: кадр з відео

Також не повідомлялося про кількість людей, які можуть перебувати на борту, чи про постраждалих. Обставини виникнення пожежі встановлюються.

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Напередодні та вночі 6 жовтня на узбережжі Краснодарського краю оголошували режими безпілотної та ракетної небезпеки. Наразі немає підтверджень, що пожежа на судні пов’язана з атакою чи іншою надзвичайною подією.

Варто нагадати, що у російському Сочі раніше повідомляли про атаку безпілотників. За словами місцевих жителів, у районі морського порту та на прилеглих територіях спалахнули пожежі, над містом видно густий дим.

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Теги: корабель росія нафта пожежа

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